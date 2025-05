Napoli, la svolta per Jonathan David: l’epilogo è inatteso

Il club azzurro vuole Jonathan David: la mossa del ds Giovanni Manna per il calciatore, l’epilogo è davvero inatteso per società e centravanti

“Ci siamo giocati il bonus“. Così Antonio Conte in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Genoa ieri sera. D’altronde il Napoli si era conquistato la possibilità di poter pareggiare una gara su tre per laurearsi ugualmente Campione d’Italia. Adesso, però, viene il difficile perché nelle prossime due dovrà fare en plein, in modo da non dover dipendere dall’Inter.

Risultati ampiamente alla portata di Lukaku e compagni, sia chiaro, ma non sarà semplice considerato come i Ducali siano in piena lotta per la salvezza e senza dubbio venderanno cara la pelle. Insomma, non la miglior situazione per gli azzurri che hanno l’Inter ad una sola lunghezza e sentono il fiato sul collo ma anche la pressione di Lautaro e compagni.

Il finale di stagione sarà senza dubbio ad altissima tensione per i partenopei, ecco perché al momento è decisamente scivolato in secondo piano ogni aspetto, dal mercato fino al futuro di Antonio Conte. Se ne parlerà a fine campionato anche perché il traguardo è troppo importante per poter avere altre distrazioni.

Napoli, dopo De Bruyne c’è David: mercato stellare

La dirigenza, però, lavora anche e soprattutto al mercato, al futuro della squadra. Sarà certamente da rinforzare, sia resti in panchina Antonio Conte che se dovesse andare via il salentino. C’è la volontà della proprietà di avere un Napoli sempre ad alti livelli, in grado di poter competere non solo in Italia ma anche in Europa.

Da qui l’assalto a Kevin De Bruyne, quasi 34 primavere, ma top player assoluto. Un’operazione che, per il valore del calciatore, potrebbe essere equiparato all’arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A. Il ds Manna nel pregara di ieri peraltro non ha smentito questa possibilità.

Non solo De Bruyne, però. Il grande obiettivo è anche per l’attacco e si chiama Jonathan David. Un altro parametro zero ma un bomber in grado di far entusiasmare la piazza partenopea. Classe 2000, nazionale canadese, lascerà il Lille a fine stagione e diversi top club si sono messi sulle sue tracce.

David al Napoli, l’offerta e l’ostacolo per la trattativa

David, d’altronde, si libera a parametro zero e va versato solo l’ingaggio per portare a casa un centravanti da 16 reti e cinque assist in 31 gare di Ligue 1. Considerato l’alter ego perfetto di Lukaku, il Napoli è piombato sul calciatore ed è scattato in pole.

Come vi abbiamo raccontato già nei giorni scorsi, il Napoli si è mosso con decisione sul calciatore e la dirigenza azzurra dopo aver ascoltato le richieste dell’entourage del calciatore ha presentato una proposta ufficiale che sarà valutata dallo staff dell’attaccante. Una situazione differente rispetto a quanto accaduto con Juve ed Inter, con i due club in questione che hanno poi frenato l’affare.

La fumata bianca è ovviamente ben lontana, anche perché sono diversi i dettagli da sistemare, dalle commissioni agli agenti al bonus alla firma fino ai diritti d’immagine, tema sempre molto sentito in casa azzurra. la volontà di chiudere, però, c’è, quella di regalare un altro grande bomber alla piazza napoletana, anche.