Osimhen alla Juve, Giuntoli smentisce: nuova telenovela estiva? Perché nessuno acquista l’attaccante

Il dirigente bianconero ha smentito l’interesse nei confronti dell’attaccante nigeriano e il rischio di telenovela estiva riparte: perché nessuno vuole davvero il centravanti

Un’altra stagione è passata e Victor Osimhen rischia ancora una volta di ritrovarsi senza squadra. Un paradosso per un attaccante di quasi 27 anni, che solo due stagioni fa ha trascinato il Napoli alla vittoria del campionato. Dopo il decimo posto con i partenopei dell’annata passata, il nigeriano ha faticato a trovare una destinazione l’estate scorsa, fino all’arrivo del Galatasaray.

Solamente a settembre, con il mercato in entrata chiuso in Italia, si è presentata l’opportunità di firmare per il club turco. Osimhen non ha tradito le attese con oltre 30 gol segnati, 33 per la precisione, in 38 partite. L’ennesimo rendimento super, eppure, a meno di due mesi dall’inizio della campagna acquisti estiva, il classe ’98 rischia di ritrovarsi nuovamente senza un club.

Osimhen, niente Juve e futuro in bilico. Cosa succede con l’attaccante

Una delle grande ipotesi legate a Osimhen è quella di un ritorno in Italia. La Juventus è parsa la squadra più interessata al giocatore, fino alla smentita da parte del d.s. Cristiano Giuntoli in queste ore. Proprio il dirigente che lo aveva portato al Napoli, avrebbe chiuso a un arrivo del giocatore in bianconero nella prossima stagione.

“Non sono interessato a Osimhen. Le voci che si leggono sui media italiani servono solo a metterci pressioni. La Juventus non è interessata al giocatore”.

Queste le parole usate dal dirigente juventino, che ha spiazzato anche i tifosi. Niente offerta da oltre 80 milioni al Napoli. Difficile trattare con il presidente De Laurentiis, da qui la scelta di mollare la presa. Ma perché in due anni nessuno ha veramente voluto Osimhen? C’è da dire che il PSG un’offerta l’aveva presentata, ma nell’affare era compreso anche Kvaratskhelia.

Il Napoli ha deciso di rifiutare, lasciando il nigeriano in balia delle onde del mercato. Il mancato approdo in Francia, ha rallentato le operazioni di uscita, fino, appunto all’arrivo del Galatasaray. Nessun altro top club si era davvero interessato, nessuna squadra di Premier League.

E lo stesso potrebbe ripetersi quest’estate? Il rischio c’è, ma non è quello che si augura il patron De Laurentiis. La clausola rescissoria da 75 milioni andrà riscattata per lasciarlo andare via dalla maglia azzurra. Ma perché tante società sono così restie ad acquistare l’attaccante? In primis la cifra, sicuramente non bassa, per il cartellino. In secondo luogo lo stipendio, da ben 10 milioni di euro.

Correlato a tutto questo, c’è anche l’aspetto legato alle commissioni e a un entourage che ha spesso fatto sentire la sua voce in maniera insistente negli anni napoletani, anche sui social. Un atteggiamento non sempre professionale, che ha infastidito non poco il club e i tifosi. E poi il carattere di Osi, molto caldo, dentro e fuori dal campo.

Una serie di condizioni che hanno forse rallentato l’interesse da parte dei top club europei, che avranno comunque una chance importante quest’estate. Riuscirà Osimhen a trovare finalmente la sua nuova destinazione? I prossimi mesi saranno determinanti.