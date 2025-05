Sarà un’Inter “juventina”: Marotta scippa un altro ex bianconero

Un altro ex bianconero nel mirino dell’Inter, ma stavolta il colpo avrebbe un peso diverso. Marotta fiuta l’occasione, Inzaghi prepara la difesa del futuro mentre il mercato si riempie di vecchie conoscenze

Non è certo la prima volta che un ex della Juve finisce all’Inter. Né sarà l’ultima. È successo, succede e succederà ancora. Quando due squadre si muovono sugli stessi obiettivi, con disponibilità economiche più o meno stabili, il rischio di incrociarsi su certi nomi è parte del gioco.

E a quel punto, più che di “tradimenti”, si può parlare di normali dinamiche di mercato. Soprattutto quando in cabina di regia c’è Beppe Marotta, che in questi incroci ha smesso da tempo di farsi problemi.

Negli ultimi anni l’Inter ha preso diversi calciatori con un passato in bianconero. Non sempre con risultati entusiasmanti, ma la linea è rimasta quella. Asamoah, Vidal, Cuadrado, giusto per restare ai giorni nostri. E quest’estate, con una campagna acquisti che si preannuncia massiccia, le possibilità che un altro ex juventino entri nella rosa nerazzurra non sono basse.

L’idea è di intervenire in tutti i reparti. Anche in difesa, dove – se pure dovessero restare Acerbi e De Vrij – Inzaghi potrebbe chiedere un ulteriore rinforzo. Uno in grado di alzare subito il livello, ma anche di garantire un futuro al reparto.

Inter, non solo Rovella: in difesa c’è un altro ex Juve come De Ligt

Se a centrocampo il nome caldo è quello di Nicolò Rovella, di cui si è parlato anche ieri come possibile innesto nel caso in cui partisse Calhanoglu, in difesa l’occasione potrebbe essere ben più clamorosa. Sta maturando infatti un’opportunità che l’Inter prenderebbe al volo, se solo dovessero aprirsi i margini per farlo. Il nome è quello di Matthijs de Ligt.

L’olandese, acquistato giovanissimo dalla Juve per una cifra importante, fu poi rivenduto al Bayern Monaco per 67 milioni più bonus. Dopo una parentesi tedesca con luci e ombre, l’estate scorsa è passato al Manchester United per 50 milioni. Un altro investimento corposo, ma finora senza veri ritorni. Anche per colpa di una stagione travagliata da parte dello United in generale.

Ora, con un nuovo corso in vista a Manchester e il nome di De Ligt tra quelli in discussione, potrebbe aprirsi una nuova finestra. E l’Inter è lì che guarda. Marotta non è tipo da inseguire suggestioni, ma se si aprisse uno spiraglio per un prestito con diritto di riscatto o comunque per un’operazione economicamente sostenibile, la risposta sarebbe scontata.

Perché De Ligt resta un classe ’99, con esperienza internazionale e margini ancora enormi. Uno di quei profili che, nel nostro campionato, possono ritrovare certezze e leadership. Negli ultimi 2 mesi non ha giocato per via di un brutto infortunio, ma in generale la sensazione è che per Amorim non sia esattamente imprescindibile. Ecco perché potrebbe aprirsi uno spiraglio interessante per l’Inter.

Inzaghi lo accoglierebbe volentieri. Anche perché prima o poi, Acerbi e De Vrij dovranno essere sostituiti. Farlo con un giocatore come De Ligt, oggi in una fase di rilancio, sarebbe quasi una fortuna. E se questo significa aggiungere un altro ex juventino alla lista, pazienza. All’Inter interessa costruire una squadra forte. Il resto lo lasceranno volentieri ai dibattiti da bar.