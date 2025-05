Cambiaso e le offerte pazze: la Juve adesso sfida il Napoli

Da pupillo di Thiago Motta a oggetto del desiderio in Premier: Cambiaso è diventato un nome pesante. Ora la Juve potrebbe davvero cederlo, ma ha già in mente il sostituto. C’è un derby italiano in vista, e il Girona osserva da lontano

Una delle grandi incognite di questa stagione della Juventus è sicuramente Andrea Cambiaso. Aveva iniziato col botto, titolare fisso, centrale nel gioco di Thiago Motta, valorizzato al massimo. Uno di quelli che vedi e pensi: “ok, questo ha una marcia in più”. E infatti non ci hanno messo tanto, all’estero, ad accorgersene.

A gennaio il Manchester City si era fatto avanti sul serio. Altro che voci, c’era un’offerta concreta. Sessanta milioni, anche qualcosa in più. Pazzi? Forse. Ma chi ha visto giocare Cambiaso in quei mesi sa che non era una cifra buttata lì. La Juve ha resistito, ha detto no, e ha scelto di tenerselo stretto.

Solo che poi… poi è arrivata quella fase strana. Gli infortuni, uno dietro l’altro. Niente di grave, ma fastidiosi. Sufficienti a fargli saltare un bel po’ di partite e, soprattutto, a farlo rallentare. La continuità è andata a farsi benedire. E con lei anche quell’aura da insostituibile che si era costruito. Ora, a distanza di qualche mese, il discorso torna d’attualità. E cambia tutto.

Perché se il City dovesse rifarsi sotto – e non è affatto da escludere – con un’offerta da 60 e passa milioni, la Juve questa volta potrebbe cedere. Anche perché un’alternativa, volendo, c’è già.

Juve, sfida al Napoli per Gutierrez: piace molto a Conte

Parliamo di Miguel Gutierrez, terzino sinistro del Girona. Uno di quelli che in Liga stanno facendo parlare. Giovane, pulito tecnicamente, bravo nell’uno contro uno, piedi buoni. Ma soprattutto: affidabile. Non è solo corsa e talento. È un giocatore vero.

La Juve ci sta pensando. Ha iniziato a raccogliere informazioni, a sondare il terreno. C’è anche un dettaglio non da poco: Gutierrez piace parecchio anche al Napoli, che lo segue da mesi. E che, con ogni probabilità, un tentativo lo farà pure in estate. Quindi sì, c’è una sfida in corso. E non sarà facile per nessuno portarlo via dalla Spagna, anche perché il prezzo non è basso.

Almeno 30 milioni servono per strapparlo al Girona. Ma se in cassa ne entrano più del doppio per la cessione di Cambiaso, allora diventa tutto molto più semplice. Un incastro quasi perfetto. Si vende bene, si compra altrettanto bene, e si mantiene un profilo tecnico di livello.

Non è ancora deciso nulla, va detto. La Juve non ha messo Cambiaso sul mercato ufficialmente. Ma sa bene che, quando si arriva a certe cifre, rifiutare è quasi impossibile. Soprattutto se si è già coperti.

Il Napoli intanto osserva. Ha bisogno anche lui di sistemare la fascia sinistra, e Gutierrez è in cima alla lista da un po’. De Laurentiis lo sa che è un investimento importante, ma sa anche che certi treni non passano due volte. Il problema, semmai, è che la Juve stavolta è sullo stesso binario. E se vende Cambiaso, ha le carte in mano per superare tutti.