Juve, Cambiaso al Manchester City: il retroscena della clamorosa trattativa – ESCLUSIVA – Serieanews

Juve, Andrea Cambiaso nel mirino del Manchester City: svelato un clamoroso retroscena

Andrea Cambiaso è uno dei giovani talenti più interessanti della Juventus. Dopo il suo arrivo a Torino, il terzino sinistro ha avuto alti e bassi, ma le sue qualità non sono mai state messe in discussione. Oggi, però, il suo nome è legato a una possibile cessione, con il Manchester City che si è fatto sotto con una proposta interessante.

Pep Guardiola, infatti, sarebbe molto interessato al calciatore, e il club inglese avrebbe stanziato una cifra importante di 60 milioni di euro per acquistarlo.

Un’offerta che, teoricamente, potrebbe far vacillare la Juventus, ma la strada per la cessione sembra tutt’altro che semplice.

Nonostante l’interesse di un club prestigioso come il City, la Juventus ha risposto con fermezza. Il club bianconero – come raccolto dalla nostra redazione – non vorrebbe cederlo.

Da qui la richiesta di 80 milioni di euro, una cifra che, al momento, sembra un ostacolo difficile da superare per i campioni d’Inghilterra. Il braccio di ferro tra i due club potrebbe durare ancora a lungo, con il futuro di Cambiaso che potrebbe dipendere anche da altre dinamiche interne alla Juve.

Retroscena e malumori: Cambiaso spinge per la cessione

A complicare ulteriormente la situazione c’è un aspetto più personale. Recentemente, il giovane calciatore sarebbe rimasto molto turbato da alcune vicende interne alla Juventus. Si parla di un alterco con Thiago Motta, l’allenatore della Juventus, che avrebbe sollevato diverse voci nei corridoi della società.

Cambiaso, secondo fonti vicine al giocatore, avrebbe percepito una mancanza di difesa da parte del club riguardo a queste voci, un aspetto che lo ha segnato profondamente. Inizialmente, il calciatore sembrava sereno, concentrato sul suo lavoro e sulla possibilità di ritagliarsi sempre più spazio in prima squadra.

Tuttavia, questo episodio ha cambiato il suo stato d’animo. Cambiaso, sentendosi forse messo in discussione o non abbastanza tutelato, avrebbe cominciato a riflettere seriamente su un possibile cambiamento di scenario. Da quel momento, il suo atteggiamento nei confronti della Juventus sarebbe cambiato e, stando alle indiscrezioni, ora sarebbe lui stesso a spingere per la cessione.

Il Manchester City resta in prima linea, ma la situazione non è ancora definita. Cambiaso avrebbe infatti espresso più di una volta il desiderio di giocare in un ambiente di maggiore prestigio, e Guardiola rappresenta un’attrattiva non indifferente. La filosofia di gioco del City, che predilige il possesso palla e la spinta continua sulle fasce, sarebbe perfetta per le caratteristiche del terzino, che potrebbe trovare nel campionato inglese un palcoscenico ideale per esprimere tutto il suo potenziale.

La Juventus, tra resistenza e necessità di incassare

Il mercato di gennaio è ancora lungo, e la Juventus potrebbe essere costretta a fare delle scelte difficili. La cifra richiesta di 80 milioni non è di certo una somma che si può ignorare, soprattutto in un periodo di difficoltà economica come quello che sta attraversando il club bianconero.

Tuttavia, la società sembra determinata a non svendere il suo giocatore, nonostante la voglia di Cambiaso di trasferirsi. Le prossime settimane saranno decisive, con i dirigenti bianconeri che dovranno valutare anche l’umore del calciatore, che potrebbe influenzare le dinamiche interne e, di conseguenza, il suo futuro.

È difficile prevedere se l’affare si concluderà prima della fine del mercato di gennaio. Se il Manchester City dovesse decidere di accontentare la richiesta della Juventus, Cambiaso potrebbe iniziare una nuova avventura in Premier League, sotto la guida di uno degli allenatori più titolati del mondo.

Ma, al momento, le trattative sembrano ancora in una fase delicata, e il futuro del calciatore rimane incerto. La Juventus, dal canto suo, dovrà decidere se cedere a una proposta allettante o tenere il giocatore in rosa, nonostante il malumore che sembra essersi creato.