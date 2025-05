Rafael Leão, ora il Milan trema davvero: una big europea lo vuole a tutti i costi

L’esterno lusitano è forse il calciatore più rappresentativo del Milan ma i rossoneri ora tremano, una big lo vuole ad ogni costo

Negli ultimi mesi, Rafael Leão è diventato una presenza imprescindibile per il Milan. Con la sua velocità, tecnica e capacità di incidere in zona gol, il portoghese ha conquistato il cuore dei tifosi e la fiducia dello staff tecnico. Il suo rendimento in campionato è stato notevole, con otto gol ed otto assist, confermando il suo ruolo da protagonista nella squadra rossonera.

Il suo impegno e le sue prestazioni hanno trovato riconoscimento anche fuori dal campo. Nel giugno 2023, Leão ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2028, diventando il giocatore più pagato della rosa con uno stipendio annuo di circa 6,4 milioni di euro bonus inclusi. Inoltre, il contratto prevede una clausola rescissoria di 175 milioni di euro, cifra che rende difficile un suo trasferimento in tempi brevi.

Il Milan considera Leão incedibile: c’è una priorità ben chiara

Nonostante l’interesse di altri club, il Milan ha sempre dichiarato di voler mantenere Leão come punto fermo del proprio progetto. Tuttavia, la dirigenza ha precisato che valuterà eventuali offerte che riterrà irrinunciabili, soprattutto se provenienti da club con una potenza economica superiore.

La presenza della clausola rescissoria di 175 milioni di euro rende ogni trattativa complessa e costosa, ma non impossibile. Il club rossonero ha già dimostrato in passato di saper resistere alle lusinghe di altri club, come nel caso del rinnovo di Leão stesso. La priorità resta quella di costruire una squadra competitiva attorno al talento portoghese, ma il mercato può riservare sempre sorprese.

Il Barcellona è un pericolo per il Milan: il piano dei blaugrana

Nel frattempo, il Barcellona ha messo gli occhi su Leão come possibile sostituto di Raphinha, qualora quest’ultimo decidesse di lasciare la Catalogna. Secondo quanto riportato da fonti spagnole, la direzione sportiva blaugrana sta valutando diversi profili per rinforzare l’attacco, e il nome di Leão è emerso con forza nelle ultime settimane.

Il portoghese rappresenta un profilo ideale per il gioco del Barcellona: la sua capacità di giocare su entrambe le fasce, la velocità e la tecnica lo rendono un elemento versatile e pericoloso. Inoltre, la sua esperienza in competizioni europee e la giovane età lo pongono tra i giocatori più interessanti sul mercato.

Nonostante l’interesse del Barcellona, la trattativa appare complessa. Il Milan non ha intenzione di cedere facilmente Leão, soprattutto a cifre inferiori alla clausola rescissoria. Inoltre, la concorrenza di altri club e le difficoltà economiche del Barcellona potrebbero rallentare o addirittura bloccare l’operazione.

In conclusione, sebbene l’interesse del Barcellona per Leão sia concreto, il futuro del portoghese al Milan appare ancora saldo. La dirigenza rossonera è determinata a mantenere il proprio talento, ma il mercato può riservare sempre nuove dinamiche. Sarà interessante vedere come evolverà questa situazione nelle prossime settimane.