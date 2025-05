Rodrygo al Napoli, la frase che fa sognare i tifosi: occhio alla concorrenza – SerieAnews

Il Napoli lavora sul mercato ed ora sogna il grande colpo di mercato: l’esterno del Real Madrid può vestirsi d’azzurro, c’è un indizio che entusiasma i tifosi

Un mercato faraonico, un budget da almeno 150 milioni che possono arrivare fino a 180-200. Il Napoli nella prossima sessione estiva di calciomercato vuole fare le cose in grande e sembra non voler badare a spese. De Laurentiis ha dato mandato al ds Manna di costruire una squadra forte, all’altezza di poter competere sia in Serie A che in Champions League con la qualificazione alla prossima edizione già aritmetica.

E così, se da un lato la concentrazione è massima per lo scudetto, dall’altro il direttore sportivo azzurro lavora già da tempo su tutte le possibili opzioni. De Laurentiis vuole trattenere Conte ingolosendolo con l’arrivo di campioni e la società azzurra si sta muovendo in tal direzione come si evince dalla trattativa per Kevin De Bruyne ma anche per Sudakov e Jonathan David.

Nell’attuale rosa, però, c’è ancora un ruolo vacante da sostituire con un calciatore all’altezza. È quello di esterno sinistro, al momento senza titolare dopo l’addio di Kvaratskhelia lo scorso gennaio. Il georgiano, uno dei migliori interpreti del suo ruolo, è probabilmente ancora rimpianto da Conte che chiede ora un big in quella porzione di campo.

Rodrygo, è rottura con il Real Madrid: la cifra per acquistarlo

Il nome che farebbe senza dubbio sognare tecnico e tifoseria è di stanza a Madrid. Ci riferiamo a Rodrygo Goes, talento brasiliano classe 2001 che non ha nulla da invidiare a nessuno. Il brasiliano, in questa stagione, ha collezionato 50 presenze con 10 gol e 13 assist ma è in rottura con l’ambiente madrileno: si sente poco considerato anche per una mancanza di continuità ed avrebbe chiesto ad Ancelotti di non essere utilizzato in questo finale di stagione.

Insomma, una rottura totale con l’ambiente tanto da spingere il brasiliano a spiegare alla dirigenza di valutare possibili offerte in caso dovessero arrivare. Un “mal di pancia” che potrebbe rientrare con il nuovo corso targato Xabi Alonso: l’allenatore vorrà valutare ogni calciatore ed avrà la parola finale su ogni operazione di mercato, sia in entrata che in uscita.

Rodrygo ha un contratto fino al giugno 2028 ed una clausola rescissoria da un miliardo di euro decisamente relativa. Il Real Madrid, infatti, potrebbe cedere il calciatore per una cifra tra i 50 ed i 60 milioni (fu acquistato per 45 milioni), ampiamente alla portata del Napoli.

Il nodo principale potrebbe essere relativo all’ingaggio: a Madrid il brasiliano guadagna 12,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra difficile da sostenere per il Napoli e molti club italiani ed europei. Va da sé che dovrebbe abbassarsi lo stipendio per poter vestire la maglia azzurra, anche se trattasi di un ingaggio molto vicino a quello percepito da Osimhen nell’ultimo anno all’ombra del Vesuvio.

Napoli e quel precedente del 2013: da Madrid arrivò Higuain

Rodrygo è un nome che farebbe infiammare la piazza, peraltro caldeggiato anche da Lele Adani lo scorso 20 gennaio in “Viva El Futbol”, il programma sul canale Twitch in cui è protagonista insieme ad Antonio Cassano. “Il livello assoluto è Rodrygo, un pezzo da novanta” si espose l’ex difensore ed oggi opinionista televisivo.

Non sarebbe la prima volta per il Napoli acquistare un top player dal Real Madrid. La mente va subito all’estate del 2013 quando su indicazione dell’allora tecnico Rafa Benitez, De Laurentiis decise di sostituire Cavani – appena trasferitosi al PSG, proprio come Kvara – con Gonzalo Higuain, bomber argentino acquistato per 45 milioni con contratto da 4,5 milioni netti l’anno.

Un colpo da novanta in una campagna acquisti che portò in azzurro diversi big, da Albiol a Callejon fino a Mertens. E De Laurentiis potrebbe nuovamente bussare alle porte di Florentino Pérez – con cui il rapporto è ottimo – per vestire d’azzurro un altro campione.

Rodrygo, che concorrenza: dai club di Premier all’Arabia Saudita

I tifosi già sognano ma l’operazione è davvero complessa, anche per la concorrenza per il calciatore. Le big di Premier League hanno più appeal e più risorse economiche per accontentare il calciatore. Il Manchester City è alla ricerca di un esterno offensivo e Guardiola apprezza non poco il brasiliano, così come lo United potrebbe decidere di puntare su di lui in caso di cessione di Garnacho.

E non vanno dimenticati i soliti club sauditi, pronti a ricoprire d’oro il calciatore. Manna, però, potrebbe provarci ugualmente, anche solo per capire la fattibilità dell’operazione.