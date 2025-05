L’Inter piazza il primo colpo da 20 milioni: Inzaghi accontentato in un ruolo nevralgico

Il club nerazzurro è pronto a piazzare un grande acquisto: affare da 20 milioni e Simone Inzaghi accontentato in un ruolo fondamentale per il suo gioco

Si può rinforzare una rosa che a due giornate dal termine del campionato è in lotta per lo scudetto ed è in finale di Champions League? Se questa domanda fosse rivolta a Simone Inzaghi, beh, il tecnico nerazzurro non avrebbe certo dubbi a riguardo. Assolutamente sì, anzi secondo l’allenatore questa rosa addirittura necessiterebbe di rinforzi.

Ecco quindi che Marotta ed Ausilio hanno incamerato le richieste dell’allenatore e si sono mossi sul mercato alla ricerca di quei profili che potessero accontentare Inzaghi. D’altronde la guida tecnica è stata più che chiara: vuole che la rosa venga potenziata altrimenti potrebbe anche ritenere chiusa la sua esperienza in nerazzurro.

D’altronde le casse nerazzurre al momento sono belle piene: i risultati ottenuti sul campo in Champions League hanno già portato oltre 120 milioni di euro, una cifra mai raggiunta da nessun’altra italiana in questa competizione nella storia. Insomma, denaro che potrebbe (e dovrebbe) essere reinvestito sul mercato per quei profili utili al gioco di Inzaghi.

Inter, si rinforzano le fasce: ecco l’alter ego di Dumfries

Uno dei ruoli nevralgici per quanto riguarda il gioco di Simone Inzaghi sono senza dubbio le corsie esterne. Dimarco a sinistra e Dumfries sull’out opposto sono vere e proprie frecce all’arco dell’allenatore: la corsa su e giù per tutta la fascia, i ripiegamenti difensivi e soprattutto i gol e gli assist dei due cursori sono preziosi nell’economia del gioco nerazzurro.

E non è un mistero come Inzaghi abbia chiesto a più riprese alternative valide ai due calciatori. Al momento c’è Carlos Augusto come alter ego a sinistra mentre Darmian è il sostituto dell’olandese in un ruolo in cui agisce da adattato. Ora, in vista della prossima stagione, sembra in dirittura l’arrivo l’acquisto di un profilo decisamente valido e molto apprezzato dallo stesso Inzaghi.

L’Inter sta accelerando con Luis Henrique a grandi passi verso la chiusura della trattativa. Ulteriori progressi sono stati realizzati dai nerazzurri per il buon esito dell’affare anche se manca ancora l’accordo totale con l’Olympique Marsiglia.

Luis Henrique in nerazzurro: il piano di Marotta

L’intesa si dovrebbe raggiungere sulla base di 21 milioni di euro più bonus, una cifra che accontenterebbe la formazione transalpina. Nei prossimi giorni possibile l’accelerata decisiva considerato come l’Inter abbia intenzione di chiudere la trattativa entro il prossimo primo giugno, in tempo per portare il brasiliano negli Stati Uniti e fargli disputare il Mondiale per club.

Marotta ed Ausilio, peraltro, già da tempo hanno raggiunto l’accordo con il calciatore che già un mese fa si è promesso ai nerazzurri. Luis Henrique, nelle idee di Inzaghi, fungerà da esterno a tutta fascia potendo sfruttare le naturali doti di ala offensiva alla trasformazione tattica del calciatore. E con Dumfries più che blindato, sarà lui a fungere da alternativa all’olandese.