Abraham, la scelta del Milan è definitiva: comunicato alla Roma il futuro dell’attaccante

I rossoneri hanno già preso una decisione in merito al futuro dell’attaccante inglese, comunicandola anche ai giallorossi: cosa succederà con il centravanti in estate

Roma-Milan non sarà solamente una grande chance per entrambe le squadre di rimanere aggrappati al treno Champions (ai rossoneri servirebbe un miracolo), ma anche un modo per parlare di mercato. I due club, infatti, dovranno affrontare una campagna acquisti importante in estate per ritornare realmente competitivi il prossimo anno.

Il nome che rientrerà nella discussione tra le due società è sicuramente quello di Tammy Abraham. L’attaccante inglese è approdato a Milano lo scorso anno, nell’ultimo giorno di mercato, nell’affare che ha coinvolto anche Saelemaekers, passato nella capitale. Questa sera, i due si ritroveranno uno contro l’altro, per sfidare il proprio passato, che potrebbe presto ritornare presente.

Abraham, il futuro è scritto: cosa succederà con il Milan

Sì perché il Milan non tratterrà Abraham per la prossima stagione. Dal prestito non si passerà all’acquisto a titolo definitivo e il giocatore farà rientro a Roma. Il suo rendimento in rossonero non è stato disastroso, dato che il 27enne ha segnato 10 gol e fornito 7 assist, ma tanto non è bastato per conquistare una permanenza definitiva.

Abraham, dal canto suo, sarebbe voluto rimanere a titolo definitivo nel Milan, ma la stagione disastrosa dei rossoneri ha cambiato i piani della società. Si andrà incontro a una rivoluzione quasi totale della rosa. Moltissimi dei nomi scesi in campo quest’anno, verranno ceduti o non riscattati. In attacco, solamente Gimenez ha il posto assicurato, mentre anche Jovic è destinato a lasciare.

Quella di questa sera sarà la penultima presenza con il Milan per l’inglese, che ha comunque fornito prestazioni importanti in una fase specifica della stagione. In Coppa Italia, ad esempio, è stato il miglior marcatore della competizione con quattro gol, mentre in Supercoppa ha siglato la rete che ha portato al Milan la vittoria nel 3-2 sull’Inter.

La Roma, quindi, è pronto a riaccoglierlo, ma per cederlo. Con i giallorossi il rapporto si è ormai esaurito. Le strade si dovranno separare, ma i capitolini vorranno incassare la cifra più alta possibile per lasciar partire il proprio attaccante. Dalla Turchia è arrivata una prima offerta tra i 15 e 20 milioni da parte del Besiktas, che la società valuterà.

Con il contratto in scadenza nel 2026 e con il fattore età (compirà 28 anni a ottobre), la cifra potrebbe convincere la Roma. Bisognerà solamente capire se il giocatore sarà intenzionato a lasciare l’Italia e più in generale i top 5 campionati europei per trasferirsi in Turchia. Nel mentre, proverà a dare l’ultimo sussulto per il Milan, facendo magari uno scherzetto proprio alla Roma.