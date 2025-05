Incredibile Inzaghi, è in finale Champions ma vogliono cacciarlo: leggete qui

Il tecnico nerazzurro è nel mirino: l’Inter ha raggiunto la finale di Champions League ed è in lotta per lo scudetto ma vogliono cacciarlo

Una domenica che ha entusiasmato tutti. Una giornata di Serie A come non si vedeva ormai da tempo, con ben nove gare in contemporanea che hanno “costretto” i tifosi a rispolverare radioline (o, magari, le più moderne app) per scoprire in tempo reale il risultato della diretta concorrente.

Anche a Milano e Napoli è accaduto, con Inter e partenopei a giocarsi lo scudetto in una giornata davvero clamorosa. Un finale al cardiopalma, da brividi, in un filo diretto che legava Parma – dove erano in campo McTominay e compagni – e Milano. L’Inter, impegnata contro la Lazio, ha visto per due volte il controsorpasso al Napoli e la vetta della classifica.

Per due volte, però, si è fatta rimontare da un Pedro scatenato, ormai alla seconda giovinezza. Il Napoli, invece, non è riuscito a bucare la porta difesa da Suzuki, per uno 0-0 che pure ha regalato emozioni come il palo di Anguissa nel primo tempo e la traversa di McTominay direttamente da calcio di punizione.

Inter, sorpasso fallito al Napoli: ed ora il tecnico rischia

Una domenica che potrebbe aver creato anche qualche scompenso cardiaco ai tifosi, sia dl Napoli che dell’Inter. Al fischio finale, però, è stato tempo di commenti ed analisi, anche critiche. E così, come spesso accade, i social diventano il termometro degli umori della piazza.

E nel mirino della critica è finito Simone Inzaghi, il tecnico che sta trascinando l’Inter in alto. Il tecnico ha fin qui svolto un lavoro egregio: finale di Champions League e lotta per lo scudetto fino all’ultima giornata, con l’unico neo della semifinale di Coppa Italia persa contro il Milan.

Eppure evidentemente questo non basta. Il mancato successo contro la Lazio con relativo sorpasso fallito ai danni del Napoli fermato sullo 0-0 dal Parma, ha scatenato i tifosi. Su X ha iniziato a spopolare l’hastag #Inzaghiout con una moltitudine di tifosi molto insoddisfatti della gestione del tecnico piacentino.

Bufera su Inzaghi: c’è una sola strada possibile per il tecnico

Negli ultimi quattro anni viene imputato al tecnico di aver vinto un solo scudetto (senza considerare le Supercoppe) e di averne persi almeno due, soprattutto il primo contro il Milan con beffa finale da parte dei rossoneri. E quest’anno sembra ripetersi lo stesso copione, con i nerazzurri che hanno frenato a Bologna e contro la Roma subendo il sorpasso senza riuscire a rifarsi.

Ed a nulla sono valse, nello stesso periodo, le due finali di Champions League raggiunte. Brucia ancora quella persa contro il Manchester City due stagioni fa ma è grande l’ottimismo in vista del 31 maggio nella gara da giocare contro il Paris Saint Germain.

Ovviamente il malumore dei tifosi potrebbe cambiare nei prossimi giorni. Se nell’ultima giornata dovesse arrivare il sorpasso al Napoli, beh, il 21mo titolo darebbe tutto un altro volto alla stagione nerazzurra, con la Champions che a quel punto sarebbe davvero la ciliegina sulla torta.

La Champions per rivalutare Inzaghi: la situazione

In caso contrario, anche solo la Champions basterebbe ai tifosi nerazzurri per rivalutare Simone Inzaghi. Ma il tecnico davvero rischia? Assolutamente no. In Viale della Liberazione sono più che soddisfatti del lavoro del tecnico, capace di rivalutare anche la rosa nerazzurra.

Da Acerbi a Dumfries, da Bastoni a Calhanoglu e Dimarco fino a Lautaro Martinez e Thuram: sono solo alcuni dei calciatori che si sono rilanciati oppure consacrati definitivamente con valutazione schizzata alle stelle, soprattutto per i due attaccanti. Ed anche in caso di doppia beffa, con una stagione da “zero titoli”, la situazione non muterebbe, con Marotta a quel punto impegnato solamente nella costruzione di una rosa più forte, in attesa del mondiale per Club ovviamente.