Inter e Napoli di venerdì a rischio? Non hanno considerato un problema enorme

Napoli-Cagliari e Como-Inter sono già a rischio: in programma venerdì sera, ma c’è un problema di non poco conto che può fermare tutto

Napoli-Cagliari e Como-Inter venerdì 23 maggio alle 20.45. La Lega Calcio, dopo un Consiglio, ha così deciso la data e l’orario per far disputare le due gare scudetto. Al Maradona ed al Sinigaglia, quindi, si deciderà il titolo quale strada prendere. Una data, questa del venerdì, uscita a quanto pare dopo molte divergenze di opinioni tra le parti in causa.

Contestualmente si è deciso anche per la data dell’eventuale spareggio in caso di arrivo a pari punti delle due squadre. In questo caso si terrà lunedì prossimo 26 maggio, sempre alle 20.45 all’Olimpico di Roma. Tutti felici e contenti? Non proprio.

Si è appena decisa ufficialmente la data che già è a rischio la disputa delle due gare. C’è un problema di non poco conto che la Lega Calcio non ha preso in considerazione ed al momento sta anche creando non poche tensioni tra tutte le parti in causa. Venerdì è infatti previsto lo sciopero dei treni: ciò significa che gli spostamenti sarebbero tutt’altro che agevolati, anzi.