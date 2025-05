Milan, l’aspetto che può ingolosire Antonio Conte

In casa rossonera c’è un aspetto che può ingolosire Antonio Conte: ecco cosa potrebbe accadere in vista della prossima stagione

Una settimana da dimenticare. Il Milan ha perso all’Olimpico contro la Roma nella penultima giornata ed è aritmeticamente fuori dalle coppe europee. Un epilogo che peggiore non si potesse immaginare a Milanello e dintorni ma anche una chiusura di un campionato che ha regalato pochissime luci e tante ombre.

Il Milan è quindi già in vacanza ed il prossimo turno sarà solo il commiato da San Siro per questa stagione, con i tifosi che probabilmente continueranno la durissima contestazione iniziata già da giorni nei confronti della dirigenza. La Roma ieri ha mostrato una forza superiore, una personalità ed una voglia di vincere che non ha nemmeno sfiorato Theo Hernandez e compagni.

Proprio come accaduto mercoledì scorso nella finale di Coppa Italia. Il Bologna ha giocato meglio, da squadra, con più fame e cattiveria e si è portata a casa il trofeo. Cosa resterà di questa stagione? Solo la Supercoppa Italiana conquistata e la consapevolezza di un fallimento certificato della dirigenza a tutte le latitudini, considerata anche la retrocessione del Milan Futuro in Serie D.

Conte al Milan? Perché è una situazione da tenere d’occhio

Una situazione che, a ben vedere, sembra l’ideale per Antonio Conte. Il tecnico del Napoli è invece impegnato in un finale al cardiopalma per la vittoria di uno scudetto che sarebbe da un lato straordinario ma dall’altro anche il più sofferto della storia per i tifosi del Napoli.

Un finale al cardiopalma ieri, con la gara terminata in parità a Parma ed anche a Milano, con l’Inter che contro la Lazio si è fatta rimontare due volte. Il tecnico azzurro è in lotta per il titolo e vivrà un’ultima giornata davvero con il fiato sospeso, peraltro senza la possibilità di potersi accomodare in panchina perché squalificato.

Solo a partire dalla prossima settimana, quindi, il tecnico salentino penserà al futuro ed alla prossima stagione. Di certo c’è che De Laurentiis vorrebbe trattenerlo a tutti i costi ed è pronto ad accontentarlo sul mercato con investimenti massicci per rinforzare la rosa.

Conte, però, ha lasciato tutto aperto per il suo futuro: qualche segnale di insofferenza l’ha già mostrato e non è escluso possa esserci l’addio a fine stagione. Non è un mistero che la Juventus stia pensando proprio a lui per la prossima stagione e per aprire un nuovo ciclo vincente dopo quanto accaduto in questa annata, tra Thiago Motta e Tudor, con il croato che però sta portando la Juve in Champions League.