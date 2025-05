Salvezza thrilling, in 4 possono arrivare a 34 punti! Chi farebbe lo spareggio?

Un finale di stagione da batticuore in Serie A, con quattro squadre che potrebbero chiudere appaiate. Verona, Parma, Empoli e Lecce sospese sul filo sottile della classifica avulsa. Chi andrebbe allo spareggio?

L’ultima giornata di Serie A 2024/25 promette emozioni da cardiopalma, specialmente nella lotta salvezza, dove ben cinque squadre si giocano tutto negli ultimi 90 minuti. Verona, Lecce, Empoli, Parma e Venezia sono le protagoniste di un finale di stagione intricato, con scenari diversi e combinazioni da brivido.

La situazione attuale vede il Monza già retrocesso, mentre il Venezia è virtualmente in Serie B, con una sola complicata via d’uscita: battere la Juventus, non ancora qualificata in Champions League, e sperare contemporaneamente nelle sconfitte di Lecce ed Empoli. In questa improbabile combinazione, infatti, il Venezia chiuderebbe a 32 punti, superando Lecce ed Empoli ferme a quota 31, garantendosi così una salvezza miracolosa e condannando le due rivali alla retrocessione diretta.

Ma se il Venezia compisse comunque l’impresa di battere la Juventus, e Lecce ed Empoli pareggiassero entrambe, portandosi tutte e tre a 32 punti, entrerebbe in gioco la classifica avulsa: il Venezia sarebbe penalizzato dai risultati diretti e retrocederebbe immediatamente, mentre Lecce ed Empoli sarebbero costrette a giocarsi uno spareggio drammatico per evitare la discesa in Serie B.

La situazione più realistica, però, è molto più lineare. Se il Venezia non riuscisse a superare la Juventus, risultato decisamente probabile considerando il divario tecnico, si aprirebbe un’autostrada verso la salvezza per Lecce ed Empoli, al momento ferme entrambe a 31 punti.

Con i veneti fuori dai giochi, resterebbe da stabilire solo chi delle due farà compagnia alle due già retrocesse nella caduta in cadetteria. Nel caso in cui arrivassero da sole a pari punti (magari a 32 con Parma e Verona che a quel punto si salvano), Lecce ed Empoli andrebbero allo spareggio. Ma c’è una possibilità ancora più cervellotica e prevede l’arrivo a pari punti in 3 o addirittura in 4.

Arrivo a 3 o 4 squadre a quota 34 punti: chi rischia lo spareggio?

Lo scenario più intricato e spettacolare si concretizzerebbe nel caso in cui Empoli, Lecce, Verona e Parma si ritrovassero tutte appaiate a 34 punti. Perché questa situazione possa verificarsi, occorrerebbe che l’Empoli battesse il Verona nello scontro diretto, il Lecce vincesse a Roma contro la Lazio, e contemporaneamente il Parma ottenesse un pareggio sul campo di un’Atalanta già sicura della qualificazione in Champions League.

In questo incredibile incrocio, diventerebbe decisiva la classifica avulsa: Lecce ed Empoli sarebbero le squadre premiate dai risultati negli scontri diretti, festeggiando così una salvezza diretta. A disputare uno spareggio thrilling per stabilire chi dovrà salutare la Serie A insieme a Monza e Venezia sarebbero quindi, un po’ a sorpresa, Verona e Parma, con Chivu chiamato a confermare ciò che si diceva di lui fino a due settimane fa.

Appena più semplice, ma altrettanto drammatico, è l’altro scenario: l’arrivo a tre squadre, senza il Parma. Anche qui è indispensabile la vittoria dell’Empoli sul Verona, con Lecce che non riesce a battere la Lazio all’Olimpico. Questa situazione metterebbe comunque in salvo il Lecce, nettamente favorito dai risultati diretti con le altre due contendenti. Empoli e Verona, invece, sarebbero obbligate a sfidarsi in uno spareggio secco che deciderebbe l’ultima retrocessione, con una tensione sportiva degna dei più appassionanti thriller calcistici.