Serie A, chi ha fatto meglio negli scontri diretti? Conte vola, crollo Milan: il dato completo

Il campionato italiano si sta per concludere, scopri quali squadre hanno fatto meglio negli scontri diretti: il focus con i dati completi

La Serie A sta per chiudersi. Manca solamente una giornata al termine del campionato e ci sono ancora verdetti da assegnare. Chi vincerà lo scudetto, quale sarà la quarta squadra qualificata in Champions League e quali saranno le altre due società che retrocederanno in Serie B dopo il Monza.

Un finale di stagione incredibile, sul quale ci siamo voluti soffermare soprattutto per un dato particolare; quello legato agli scontri diretti. L’attuale classifica di Serie A vede il Napoli in testa con un punto di vantaggio sull’Inter, ma quanto rispecchia il dato legato ai big match vinti, pareggiati e persi? Il nostro focus, supportato dai dati di Transfermarket, ci viene incontro.

Serie A, gli scontri diretti pesano: il dato sui big match

Se il Napoli è in testa alla classifica lo deve anche agli scontri diretti. Prese in considerazione le prime 9 squadre del campionato, gli azzurri hanno lo score migliore. Conte ha infatti vinto 8 big match, ne ha pareggiati 6 e ne ha persi solamente 2 contro Atalanta e Lazio. Insieme ai biancocelesti, solamente con l’Inter non è mai riuscito a trionfare quest’anno. I punti conquistati? Ben 30 su 48.

Subito dietro troviamo l’Atalanta di Gasperini, che è riuscita ad accumulare 27 punti negli scontri diretti, con 8 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Stessi successi del Napoli, ma tre sconfitte in più, quelle pesanti soprattutto contro l’Inter.

Sorprendente il terzo posto della Fiorentina, con i suoi 26 punti, frutto di 8 successi, 2 pareggi e 6 sconfitte. I Viola hanno fatto punti con tutte, tranne che con il Napoli. La classifica dimostra come la squadra di Palladino abbia perso terreno nelle sfide con le squadre meno blasonate.

Un distacco importante lo troviamo con l’Inter, che ha ottenuto 21 punti, ben 9 in meno del Napoli. Proprio questa statistica spiegherebbe in parte quel -1 in classifica. I nerazzurri hanno vinto 5 scontri diretti, ne hanno pareggiati 6 e persi 5. I passi falsi nei derby sono costati carissimo alla squadra di Inzaghi.

Con 21 punti, stessi risultati ma una differenza reti inferiore, c’è anche il Bologna di Vincenzo Italiano. Una squadra in grado di dare fastidio a tutte e che ha lottato per un posto tra le grandi per tutto il campionato. Solo sesta la Juventus con i suoi 19 punti, frutto di appena 3 vittorie, 3 sconfitte e gli impressionanti 10 pareggi. Il traguardo Champions arriverà forse proprio per questo.

Roma e Lazio condividono gli stessi dati: 4 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte con 18 punti totali. Le romane hanno faticato moltissimo, con i biancocelesti che hanno rappresentato la bestia nera del Napoli capolista, ma anche la grande aiutante nell’ultimo turno giocato. Ultimissimo posto per il Milan, con soli 11 punti conquistati, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte. Solo Inter e Bologna sono state sconfitte dai rossoneri, protagonisti di una stagione estremamente deludente.