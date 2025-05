Inzaghi addio all’Inter dopo la Champions? Offerta sconvolgente per l’allenatore

Il tecnico nerazzurro potrebbe davvero salutare al termine della stagione? Il tentativo prima del Mondiale per Club è concreto e l’offerta è mostruosa

Ancora due partite e la stagione dell’Inter si concluderà. Per i nerazzurri mancano due finali. Una di queste lo è realmente, trattandosi dell’ultimo atto della Champions League, l’altra ha acquisito questa valenza, essendo la 38a giornata di Serie A con uno scudetto ancora in bilico. Dalla gloria, all’oblio. Dal doppio titolo, al nulla assoluto.

Simone Inzaghi si gioca tutto in 11 giorni, fino al 31 maggio. O meglio, si giocherà tutto in 8 giorni, dal 23 al 31, le date delle sfide contro Como e PSG. Nel primo caso, il destino non sarà tutto nelle sue mani, dato che la classifica recita Napoli 79 e Inter 78. Bisognerà vincere e sperare in un passo falso degli azzurri. Contro i francesi, invece, dipenderà tutto da Lautaro e compagni.

Inzaghi, ultimo atto con l’Inter? Arriva l’offerta monstre

Quella del 31 maggio potrebbe diventare anche l’ultima partita di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Un’ipotesi sconvolgente, che ha rilanciato anche Tuttosport questa mattina. L’allenatore ha un contratto che lo lega fino al 2026 con i nerazzurri e la volontà del club è quella di rinnovarlo per un altro anno a 7 milioni di euro.

Ma dall’ombra è rispuntata l’Arabia Saudita. Il presidente dell’Al-Hilal, Fahad Bin Nafel, lo scorso mese è stato a Milano e ha alloggiato per qualche giorno in un hotel di lusso. In quella circostanza avrebbe persino parlato con l’entourage di Inzaghi, proponendo un’offerta da 20 milioni di euro a stagione.

Una cifra folle per chiunque e che farebbe vacillare anche l’allenatore interista. Il suo rendimento in Europa, avrebbero convinto il presidente dell’Al-Hilal a voler investire su di lui, dopo il licenziamento di Jorge Jesus, che non vincerà il campionato quest’anno. Nonostante la squadra vanti giocatori come Cancelo, Koulibaly, Milinkovic-Savic e Mitrovic, chiuderà al secondo posto.

Tutto passa, dunque, nelle mani di Inzaghi. Proprio come Barella, anche lui potrebbe decidere di declinare la proposta clamorosa dell’Al-Hilal, volendo continuare con l’Inter almeno per un’altra stagione. Il campionato saudita non aiuta nel blasone e per questo l’allenatore dovrà fare bene le sue valutazioni.

Pensieri che arriveranno tutti dopo il 31 maggio, nel bene e nel male. Inzaghi dovrà superare la festa o smaltire la tristezza. Ma solo in un secondo momento potrà realmente pensare al suo imminente futuro.