Inter, arriva il primo colpo per la prossima stagione: era una richiesta di Inzaghi

Il club nerazzurro è già scatenato sul mercato: Marotta ed Ausilio al lavoro per allestire la squadra per Mondiale per Club e prossima stagione

Non sempre è il momento perfetto a determinare la svolta. A volte serve saper cogliere le opportunità anche nei giorni più complicati. E l’Inter, nonostante il recente pareggio amaro contro la Lazio, non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Quel 2-2 a San Siro ha lasciato l’amaro in bocca, soprattutto perché ha impedito il sorpasso al Napoli in un finale di campionato ancora apertissimo.

Ma in casa nerazzurra la testa è ancora tutta lì: il sogno scudetto è vivo, così come l’attenzione verso un appuntamento che può davvero cambiare la storia recente del club. Parliamo della finale di Champions League contro il PSG, una sfida da brividi in cui si deciderà tutto. Eppure, mentre Inzaghi prepara ogni dettaglio per l’assalto all’Europa, Marotta e Ausilio sono già al lavoro per il futuro.

Obiettivo Mondiale per Club: il primo colpo prende forma

Lo sguardo è rivolto lontano, perché dopo Istanbul – comunque vada – ci sarà un’altra avventura da affrontare: il Mondiale per Club, una competizione di prestigio che richiederà profondità, energia e qualità in ogni zona del campo. Non a caso, la dirigenza dell’Inter sta già puntellando la rosa, consapevole dell’importanza di farsi trovare pronti. E sembra che il primo rinforzo sia praticamente in arrivo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Luis Henrique sarebbe ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra. Il talento brasiliano, classe 2001, attualmente in forza all’Olympique Marsiglia, è il nome in cima alla lista degli obiettivi nerazzurri per la sessione straordinaria di mercato legata al torneo iridato. L’offerta dell’Inter – ventidue milioni più tre di bonus – avrebbe convinto il club francese, che ha fretta di chiudere entro il 30 giugno per esigenze di bilancio.

Un’accelerata che ha messo fuori gioco anche la Juventus, che nei giorni scorsi aveva provato un inserimento last minute. Ma i margini per l’affondo definitivo ci sono tutti: l’accordo tra le parti potrebbe arrivare entro la prossima settimana.

Luis Henrique, il profilo giusto per la fascia

L’arrivo di Luis Henrique non sarebbe solo un colpo in prospettiva. Il brasiliano ha qualità tecniche, corsa e duttilità che lo rendono un elemento prezioso già nel breve periodo. In particolare, potrebbe rappresentare una soluzione ideale come vice Dumfries, offrendo a Inzaghi una valida alternativa sulla corsia di destra, sia in ottica turnover che per affrontare competizioni ad alta intensità come il Mondiale per Club.

Abituato a giocare in contesti di pressione – tra Ligue 1, Europa League e sfide calde in Brasile – Luis Henrique ha margini di crescita importanti e un’identità tattica già ben formata. Il fatto che l’Inter voglia anticipare i tempi portandolo a Milano già a giugno è un segnale chiaro: non è un acquisto da parcheggiare, ma un tassello utile subito.

Con il PSG nel mirino e lo scudetto ancora da decidere, questa mossa di mercato mostra quanto la società sia determinata a costruire un ciclo vincente, senza aspettare la prossima stagione per iniziare a pianificare. E chissà che non sia proprio questo il primo mattoncino di un’estate che si preannuncia calda sotto ogni punto di vista.

Nel frattempo, i tifosi attendono con curiosità: sarà davvero Luis Henrique il primo volto nuovo del 2025/26? E soprattutto, sarà lui a regalare respiro e fantasia sulla fascia nerazzurra in un’annata che promette spettacolo a livello mondiale?