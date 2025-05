Kvaratskhelia, dopo l’addio la carezza: il messaggio che fa sognare i tifosi del Napoli

L’esterno georgiano ha lanciato un messaggio d’amore al Napoli ed ai tifosi azzurri: le sue parole hanno infiammato davvero tutti

Amore a prima vista. Non poteva essere altrimenti visto l’enorme talento di Kvaratskhelia. Il talento georgiano fin dai primi giorni di ritiro aveva mostrato le sue qualità in una porzione di campo orfana di Lorenzo Insigne. Ma lui, arrivato dalla Dinamo Batumi per 10 milioni di euro, poco gli importava chi avrebbe dovuto sostituire.

Pochissime parole ma tanti fatti in campo. Assist all’esordio in campionato, addirittura doppietta alla seconda giornata. Così il suo impatto con Napoli in una stagione che i tifosi azzurri ricorderanno per sempre, perché quella del terzo scudetto. Le storie d’amore, però, spesso finiscono. Ed anche quella di Kvaratskhelia e Napoli è terminata con un divorzio burrascoso, con i partenopei costretti a cederlo come spiegato dal ds Manna.

E così lo scorso gennaio, dopo 107 presenze, 30 gol e 29 assist, ha lasciato Napoli con un video commovente sui social per sposare la causa del PSG. Ben 75 milioni sono finiti nelle casse del club azzurro e Khvicha ha iniziato una nuova avventura a Parigi, fin qui decisamente positiva. Sei gol e sei assist fin qui per il georgiano dopo un inizio difficile e soprattutto la finale di Champions League conquistata.

Kvara e l’ammissione sul Napoli: c’entra anche Donnarumma

E sabato 31 maggio Kvara quella Champions che tanto desiderava ed è anche il motivo del suo addio al Napoli, se la giocherà davvero, contendendola all’Inter, squadra che peraltro si sta giocando lo scudetto proprio con il suo ex club. Insomma, un doppio intreccio che Kvara ha ricordato anche nel media day organizzato dall’Uefa come di consueto prima della finale.

Khvicha si è detto sorpreso di essere riuscito a conquistare la finale dopo così poco tempo dal suo arrivo a Parigi e, pur conoscendo l’Inter a menadito per averla affrontata in Italia, non darà consigli a Luis Enrique. Ai microfoni di Sky Sport, però, il georgiano ha lanciato un messaggio che avrà entusiasmato certamente i tifosi azzurri, a patto che abbiano cancellato il dolore e la rabbia per il suo addio.

“Io Fabian Ruiz e Gigio Donnarumma amiamo il Napoli” ha ammesso il georgiano che, quindi, ha creato una piccola colonia partenopea in terra transalpina. “Penso che vinceranno lo scudetto e sarà una festa per la gente di Napoli, lo meritano” ha poi concluso l’esterno sinistro che conosce bene la passione dei tifosi partenopei e soprattutto cosa significhi vincere il titolo in terra di Partenope.

Fabian Ruiz come Kvaratskhelia: il messaggio al Napoli

Insomma, idee chiarissime su chi tifare per la lotta scudetto che avrà il suo epilogo venerdì sera. Il Napoli avrà quindi tre tifosi in più contro il Cagliari. Sulla stessa lunghezza d’onda di Kvara anche Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo non è riuscito a vincere il titolo a Napoli, ceduto l’estate prima del terzo titolo ma è rimasto ugualmente legatissimo ai partenopei.

“Da quando sono andato via mi porto Napoli nel cuore. Ho passato quattro anni bellissimi lì, ho un grande rapporto con tutti i tifosi, con i giocatori che ci sono ancora e con tutti gli amici che mi sono fatto nel tempo” ha ammesso lo spagnolo. “Tifo sempre per il Napoli e sì, quando posso seguo le partite con Kvara. Auguro a tutti di poter vincere l’ultima in casa e di conquistare ancora lo scudetto. Se lo meritano” ha poi concluso.