Inter, adesso Inzaghi trema davvero per la Champions: c’è un dato che condanna i nerazzurri

La squadra nerazzurra è impegnata tra lotta scudetto e finale di Champions League: proprio in vista della gara contro il PSG arrivano brutte notizie per Inzaghi

Un finale di stagione che più intenso non si può, da vivere al cardiopalma. L’Inter si gioca tutto in una settimana, dalla possibilità di vincere lo scudetto con una rimonta sul Napoli che avrebbe dell’epico (gli azzurri hanno un punto di vantaggio in classifica) ed il sogno Champions League, il vero obiettivo stagionale sfumata la possibilità del Triplete.

Inutile dire come se da un lato non si lascerà nulla d’intentato per il campionato, dall’altro la maggior parte delle energie saranno veicolate proprio sulla Champions League. La gara contro il Paris Saint Germain è fin troppo importante per i nerazzurri, soprattutto dopo la finale persa due anni fa per mano dal Manchester City.

E così ad Appiano Gentile si lavora senza sosta, con la concentrazione ai massimi livelli per portare a casa almeno la Champions League che significherebbe chiudere la stagione in modo sfavillante. Solo dopo il 31 maggio si penserà al Mondiale per club, alla prima edizione della competizione che si terrà negli Stati Uniti tra giugno e luglio.

Inter, brutte notizie per la Champions: colpa del… Tottenham

Proprio in vista della finale di Champions League, però, arrivano bruttissime notizie per Simone Inzaghi. Per chi crede alla cabala e fa dei numeri e delle coincidenze quasi una questione di vita o di morte, la situazione è davvero complessa. Tutta colpa… del Tottenham, la formazione inglese che ieri ha sollevato al cielo l’Europa League.

Già, direte voi, ma cosa c’entrano i londinesi? Presto detto. Gli Spurs potrebbero aver innescato nuovamente una sorta di maledizione calcistica che colpisce puntualmente i club italiani, come una sorta di rito fisso ed appuntamento inderogabile a cui nessuno può porre rimedio.

La maledizione sportiva è chiara: ogni qualvolta il Tottenham vince la Coppa Uefa (oggi Europa League), una squadra italiana perde la finale di Champions League nello stesso anno. Una vera e propria scienza esatta che è già accaduta per due volte, di cui una ha coinvolto anche l’Inter.

Tottenham vincente in Europa e la “maledizione” che colpisce le italiane

Nel 1972 il Tottenham conquistò l’allora Coppa Uefa battendo in finale il Wolverhampton (un’altra squadra inglese, peraltro, come ieri con il Manchester United). Ebbene, tutti ricorderanno poi la sconfitta in Coppa dei Campioni dell’Inter di Mazzola, finita ko a Rotterdam contro l’Ajax di Cruijff, che diede il via all’epoca del “calcio totale” olandese.

Altro giro, altra sconfitta nel 1984. Anche in quella stagione Tottenham vittorioso in Coppa Uefa con Anderlecht battuto in finale. Chi giocò la finale di Coppa dei Campioni in quell’anno? La Roma di Bruno Conti e Falcao che uscì sconfitta all’Olimpico di Roma contro il Liverpool.

Un vero e proprio evento sinistro, perché proprio ieri, come ricordato, la squadra allenata da Postecoglu ha vinto l’Europa League. I nerazzurri già fanno gli scongiuri nel caso, sperando di sfatare questo tabù. A Parigi, invece, a caccia della prima Champions League della storia, hanno già le dita incrociate.