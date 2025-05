Juve, vuoi Conte? Guarda che assist dall’Inghilterra

La Juventus ha nel mirino Antonio Conte per la panchina: il tecnico può lasciare il Napoli ed arriva un vero assist dall’Inghilterra

Ormai non è più un mistero: Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli ora che il campionato sta per finire e potrebbe accettare la corte ferrata che gli sta facendo la Juventus. In casa Juve c’è un partito molto convinto di voler riportare a casa l’allenatore pugliese, e sta spingendo tanto anche con lui per poterlo riportare a Torino. Cosa che, naturalmente, a Conte farebbe immensamente piacere.

Il mister salentino, rilanciatosi alla grande dopo la straordinaria stagione disputata a Napoli, non vede l’ora di sedersi nuovamente sulla panchina bianconera. Ma prima dovrà parlare con il presidente De Laurentiis, al quale chiederà garanzie sul progetto futuro. Garanzie che probabilmente potrebbero anche non bastare per decidere di restare, anche se – va detto – l’ultima parola spetta comunque al presidente, in forza di un contratto blindato di tre anni con Conte.

Juve, la mossa per portare Conte a Torino

La Juventus, intanto, non sta a guardare e ha comunque intenzione di provare a portarsi a casa l’allenatore diventato grande proprio in bianconero. E naturalmente tutto questo passerà anche per l’acquisto di calciatori funzionali al progetto di Conte.

Uno di questi potrebbe essere una sua vecchia passione, un calciatore per il quale quest’inverno si era imposto con il Napoli, che stava quasi per portarselo a casa. Salvo poi ricevere una porta in faccia all’ultimo momento e restare col cerino in mano.

Stiamo parlando di Alejandro Garnacho, attaccante argentino del Manchester United, per il quale il Napoli – quest’inverno – è arrivato a offrire fino a 55 milioni di euro. Ma poi, alla fine, l’affare non si è più fatto. Garnacho era una specifica richiesta di Conte, che stravede per l’esterno classe 2004 e saprebbe bene come valorizzarlo.

Ecco perché, per la Juve, portarlo a casa potrebbe essere un buon viatico per convincere Conte a tornare a Torino. L’assist importante è arrivato proprio da Garnacho, che al termine della finale di Europa League persa con il Manchester United si è lasciato andare a dichiarazioni che hanno lasciato il segno.

Garnacho, la contestazione ad Amorim e non solo

Anche perché molto forti, e dirette all’allenatore principalmente. Garnacho ha parlato apertamente di “stagione di m…” e ha criticato l’allenatore per averlo impiegato solo 20 minuti nella finale. Un’uscita che non sarà di certo piaciuta a Rúben Amorim. Ammesso che sia lui a restare sulla panchina dei Red Devils.

Comunque, la situazione – già non del tutto fluida – con Garnacho potrebbe prendere una piega ancora più complicata. In questa situazione potrebbe infilarsi la Juventus, pronta a formulare un’offerta buona per acquistare l’attaccante argentino e metterlo eventualmente a disposizione del suo possibile nuovo allenatore. Vedremo se l’affare andrà in porto, ma per portare via Garnacho dal Manchester United ci vorrà una cifra di almeno 45 milioni di euro.