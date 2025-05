Milan, primo problema per Tare: la strada è già in salita

Il club rossonero è già alle prese con una rifondazione in vista della prossima stagione: Igli Tare è chiamato ad operare con grande maestria ma c’è già il primo problema

La stagione del Milan sta per volgere al termine e, con essa, anche le speranze di tornare a calcare i palcoscenici europei nella prossima annata. Una stagione che, più che altro, sembra segnare il passo verso una rifondazione che si preannuncia inevitabile.

Il club rossonero, infatti, si appresta a concludere un campionato senza coppe europee e senza i guadagni derivanti dalle competizioni internazionali, un fattore che spinge la società a rivedere i propri piani economici.

L’assenza dalla Champions League 2024/25, tra l’altro, non fa che aggravare la situazione finanziaria, con il rischio concreto che il bilancio possa chiudere nuovamente in rosso. In questo scenario, la cessione di un pilastro potrebbe rivelarsi una mossa strategica per evitare una crisi economica.

Il nuovo direttore sportivo: Tare pronto per la rifondazione

In un’estate che si preannuncia caldissima, il Milan si prepara ad affrontare anche il passaggio di consegne al vertice della direzione sportiva. L’arrivo di Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, è ormai ufficiale e la sua esperienza nel gestire transizioni delicate e rivoluzioni di squadra sarà fondamentale.

Tare è pronto a lavorare su una rosa che necessita di un profondo rinnovamento, con un occhio attento non solo agli acquisti, ma anche alle cessioni. Proprio per questo, la dirigenza rossonera è chiamata a prendere decisioni difficili. In questo contesto, la cessione di Reijnders potrebbe essere una delle prime mosse.

Il centrocampista olandese, che da un anno ha fatto il suo ingresso in Serie A, è diventato rapidamente uno dei giocatori più apprezzati, ma la sua permanenza a Milano potrebbe non essere scontata. Se la società ha sempre dimostrato di credere nel talento del ragazzo, è altrettanto chiaro che la tentazione di un’offerta irrinunciabile potrebbe cambiare le carte in tavola.

Reijnders verso il Manchester City: trattativa avviata

La trattativa con il Manchester City è già in fase avanzata. Secondo le ultime indiscrezioni, il club inglese, fresco vincitore della Premier League e della FA Cup, ha messo nel mirino il giovane centrocampista olandese per rinforzare la propria mediana.

Guardiola, grande estimatore di Reijnders, ha spinto per questo acquisto, vedendo nel giocatore dell’AZ Alkmaar un profilo che può aggiungere qualità e dinamismo alla sua squadra. Non è un segreto che il City stia cercando di rinnovare la propria rosa, soprattutto nel reparto centrale del campo, e l’olandese rappresenta uno degli obiettivi principali.

Ma quanto potrebbe costare Reijnders? Le prime voci parlano di una cifra che si aggira intorno ai 70 milioni di euro, cifra che il Milan potrebbe considerare per il trasferimento. Si tratta di un’offerta che potrebbe bilanciare le casse del club e permettere a Tare di iniziare la sua rivoluzione con più margine di manovra economica.

Nonostante Reijnders non abbia mai espresso esplicitamente la volontà di lasciare Milano, la Premier League e le ambizioni del Manchester City rappresentano una tentazione difficile da ignorare per il giocatore. La situazione appare quindi in fase di riflessione, con il Milan che dovrà valutare attentamente ogni aspetto prima di prendere una decisione definitiva.

Il futuro del Milan, insomma, sembra destinato a cambiare. La cessione di uno dei giocatori più promettenti della rosa non è mai una decisione facile, ma potrebbe essere necessaria per aprire le porte a una nuova era. E chissà che la partenza di Reijnders non sia solo l’inizio di una serie di cambiamenti che segneranno il futuro della società rossonera. La rifondazione è già in corso e, in un mercato sempre più competitivo, sarà fondamentale fare le scelte giuste.