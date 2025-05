Juve, arriva il capocannoniere: il nuovo 9 sarà esplosivo

C’è aria di rivoluzione in attacco e la Juve vuole il colpo da prima pagina. Il prossimo centravanti dovrà trascinare una nuova era bianconera. Si guarda in Italia, in Europa, e anche un po’ più in là. Il nuovo 9 sarà tutto tranne che banale

La discriminante è sempre quella: la Champions. Fino a quando non si saprà se la Juve sarà o meno nella prossima Coppa dalle grandi orecchie, tutto il resto rimane un punto interrogativo. Budget, ambizioni, scelte tecniche. Però c’è un punto fermo: almeno un attaccante, se non due, arriverà. È una necessità più che un’opzione.

La questione parte dal futuro di chi c’è oggi. Kolo Muani tornerà al PSG, ok, ma anche se dovesse rientrare, sarebbe solo per un prestito a condizioni migliori. E non per essere titolare. Ma soprattutto, non lo sarà Dusan Vlahovic. La Juve ha deciso: si cambia. L’intenzione è venderlo. Serve capire se qualcuno si farà avanti sul serio, se qualcuno sarà disposto a rilanciarlo. Ma la direzione è chiara.

Il prossimo numero 9 non sarà un rincalzo. Sarà uno che sposta. Uno su cui costruire. Uno che piaccia anche a chi, da giugno, siederà in panchina. Il budget sarà importante, si parla di cifre grosse, ma dipenderà da quanto servirà investire anche in altri reparti. Una cosa è certa: sarà un attaccante che fa gol. Uno che li ha già fatti. Tanti.

Il sogno resta Victor Osimhen, inutile girarci intorno. Ma per strapparlo al Napoli serviranno probabilmente 100 milioni e un piano diabolico. Una follia per chiunque, ma neanche troppo se si vuole alzare il livello. Osimhen ha già fatto sapere che è pronto a cambiare aria, la Juve lo sa, ma la trattativa sarebbe lunga, costosa, complicata. Insomma: non impossibile, ma quasi.

Gyokeres e Retegui, la Juve ci pensa: chi sarà il capocannoniere bianconero?

E allora ecco che si apre un altro scenario. Quello che porta in Portogallo, allo Sporting. Dove Viktor Gyokeres ha salutato i tifosi con il secondo scudetto consecutivo, un bottino da Scarpa d’Oro e una clausola da capogiro.

È quello dello svedese il nome che può mettere tutti d’accordo: giovane, potente, cattivo sotto porta. Su di lui c’è mezza Premier, due o tre club sono pronti a pagare cash. Ma la Juve ci proverà lo stesso. Non parte favorita, ma proverà a entrare in corsa. Perché uno così può cambiare la stagione.

E poi c’è la pista più concreta, quella che parla italiano. Anzi, argentino-naturalizzato-italiano. Mateo Retegui, 25 gol in Serie A, capocannoniere e uomo copertina dell’Atalanta di quest’anno. Ha battuto ogni record del club, ha fatto vedere di che pasta è fatto. E a Bergamo, nonostante tutto, ascolteranno le offerte.

Il prezzo? Almeno 50 milioni. Ma con Scamacca in rientro dall’infortunio e l’idea di investire su un altro profilo, Retegui può partire. Basta che arrivi qualcuno con il portafoglio e l’idea chiara. La Juve ci pensa, eccome se ci pensa.

Tre nomi. Tre profili diversi. Osimhen è il sogno, Gyökeres è il sogno internazionale, Retegui è la pista più “realistica”. Uno solo vestirà il bianconero. Ma l’idea è una sola: portare a Torino un bomber vero. Uno che la butti dentro senza guardare in faccia nessuno. Perché il prossimo numero 9 della Juve non dovrà essere solo forte. Dovrà essere esplosivo.