Vlahovic, adesso non ci sono dubbi: nuovo club e sfiderà la Juve

Il bomber della Juventus domenica giocherà la sua ultima gara con la Juventus: il suo addio è ormai pronto, con il suo nuovo club sfiderà proprio i bianconeri

Ultima giornata di campionato ma anche ultima gara con la maglia di un club. Un po’ come se fosse l’ultimo giorno di scuola, quello utile per salutare i compagni di un anno intero che magari non ritroverai più a settembre. Anche nel calcio è così e le sensazioni saranno analoghe per Dusan Vlahovic, pronto a chiudere definitivamente il capitolo Juventus.

L’attaccante serbo è arrivato a Torino nel gennaio del 2022 per circa 80 milioni di euro, una cifra esorbitante che ben rifletteva la forza del calciatore. Da lì in poi, però, non ha mai dimostrato di valere tutto il denaro speso per acquistarlo. I 20 gol a stagione soltanto un ricordo e solo il gol nella finale di Coppa Italia della scorsa stagione ha permesso che un trofeo portasse la sua firma.

Un po’ poco per chi ha un ingaggio da oltre 10 milioni di euro netti a stagione che diventeranno 12 la prossima stagione. Nessuna volontà di allungare con spalmatura dell’ingaggio e così, con un accordo in scadenza nel 2026, la necessità di venderlo è diventata una priorità assoluta.

Vlahovic, addio Juve: fissato già il prezzo

Vlahovic è diventato quasi un caso alla Juventus, anche se dall’arrivo di Tudor ha ritrovato spazio ed anche gol: una sorta di rivincita dopo la prima parte di stagione vissuta ai ferri corti con Thiago Motta, con l’allenatore ex Bologna che dall’arrivo di Kolo Muani l’aveva relegato a ruolo di riserva.

Una stagione che ancora una volta ha evidenziato le difficoltà del centravanti serbo, che ha certificato come le strade siano destinate a separarsi al termine della stagione. D’altronde Giuntoli è già al lavoro sul mercato per cercare un nuovo bomber, a prescindere dal tecnico che siederà sulla panchina bianconera nella prossima stagione.

Vlahovic, dal canto suo, vuole un’ultima grande prestazione con la maglia della Juventus anche per convincere qualche club indeciso a puntare su di lui in vista della prossima stagione. Il club bianconero ha intanto già fissato il prezzo: servono 50 milioni di euro per acquistare il bomber serbo, una cifra per non mettere a bilancio una minusvalenza.

Futuro in Premier per il bomber serbo: due club su di lui

Ma dove potrebbe giocare Vlahovic? Sono diverse le possibilità, molte delle quali conducono direttamente in Premier League. Quello è il campionato dove vuole misurarsi l’ex Fiorentina ed è lì che vi sono i top club in grado di poter versare nelle casse bianconere la cifra richiesta e soprattutto accontentare economicamente il bomber.

Negli ultimi giorni diversi i club che stanno mostrando interesse attorno al calciatore. In primis c’è l’Arsenal, la cui assenza atavica di un centravanti di peso nella rosa sta diventando n problema di non poco conto. I Gunners hanno bisogno di un bucaniere e Vlahovic potrebbe essere il calciatore perfetto.

Berta non ha in Vlahovic la priorità assoluta, però: il primo nome sulla sua lista è Gyokeres, mister 100 milioni nel mirino anche del Manchester United. Su Vlahovic, però, si sta muovendo anche il Newcastle, soprattutto se dovesse perdere Isak, cercato con insistenza dal Chelsea.

Entrambe le formazioni disputeranno la prossima edizione della Champions League e Vlahovic correrebbe di corsa sia a Londra che nella contea metropolitana di Tyne and Wear. E chissà che nella nuova avventura non debba sfidare la Juventus da avversario proprio in Champions League, sarebbe una beffa del destino, ammesso che i bianconeri riescano a centrare il quarto posto.