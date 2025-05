Inter, colpo di scena Inzaghi: una svolta inattesa, Oaktree spiazza tutti

I nerazzurri sono pronti ad una svolta per il tecnico: Oaktree spiazza tutti, il gesto nei confronti di Simone Inzaghi ad una settimana dalla finale di Champions

Lo scudetto appena scucito dal petto, i social bollenti nei suoi confronti con tanto di hastag #inzaghiout. Insomma, non è certo un bel momento per Simone Inzaghi, i tecnico individuato come capro espiatorio dalla tifoseria dell’inter per la mancata conquista del 21mo titolo.

Non è bastato ai nerazzurri vincere a Como nell’ultimo turno: il 2-0 del Napoli al Cagliari ha regalato il titolo agli azzurri – secondo in tre anni – e ad Antonio Conte. E così hanno festeggiato fino all’alba solo all’ombra del Vesuvio e Piazza Duomo a Milano è stata invasa da tifosi, ma quelli napoletani residenti nel capoluogo meneghino.

L’Inter aveva la rosa più forte? Una domanda da un milione di dollari, a cui nessuno probabilmente saprà rispondere. E così in attesa di capire tutto ciò, i tifosi hanno imputato a lui il terzo scudetto sfumato nelle ultime quattro stagioni. Inzaghi nella bufera social, quindi, e fa niente che il tecnico piacentino sabato giocherà la sua seconda finale di Champions League con l’Inter nelle ultime tre stagioni.

Inzaghi nel mirino dei club esteri: proposta shock dall’Arabia

La riconoscenza non appartiene a questo mondo e nel calcio soprattutto si tende a dimenticare fin troppo spesso i risultati positivi. Ciò avviene soprattutto da parte dei tifosi che spesso in modo ingiustificato si scagliano contro quel calciatore oppure l’allenatore per risultati non giudicati all’altezza.

E chissà, verrebbe da pensare, cosa potrebbe accadere in caso dovesse arrivare davvero la Champions League. Le critiche ad Inzaghi sono però circoscritte alla sola Italia. All’estero è infatti molto stimato e non è un caso che dopo i tentativi a vuoto di Manchester United e PSG ci sta provando ora l’Al Hilal con una proposta da capogiro.

Ben 30 milioni di euro netti a stagione per l’allenatore che avrebbe anche la possibilità di una via d’uscita nel contratto senza penali dopo solo una stagione, nel 2026/2027 per un ritorno in Europa. Insomma, la classica offerta impossibile da rifiutare.

Inter, il piano di Oaktree per il tecnico: Marotta passa all’azione

Le critiche ad Inzaghi sono però l’esclusivo pensiero della tifoseria ma non della dirigenza. A tal riguardo era stato chiaro il presidente Marotta prima della gara di Como. “Inzaghi è il maggior artefice del ciclo, vogliamo rinnovare il suo contratto” le parole del massimo dirigente nerazzurro.

Frasi che sono state anche accompagnate dai fatti o, quantomeno, dalle intenzioni. Come afferma La Repubblica, infatti, il fondo proprietario dell’Inter Oaktree è pronto a mettere sul piatto un nuovo contratto da ben 10 milioni di euro netti a stagione.

Cifre che lo proietterebbero come di gran lunga l’allenatore più pagato della Serie A, avvicinandolo alle cifre monstre versate ai tecnici in Premier League. Una proposta che sarebbe vagliata con grande attenzione dall’allenatore.