Leao, telefonata dal nuovo ds: l’indiscrezione sul futuro spiazza tutti

L’attaccante del Milan ha ricevuto una telefonata dal nuovo direttore sportivo e spunta un’indiscrezione inaspettata sul suo futuro

Il futuro di Rafael Leao non è ancora definito. Questa sera contro il Monza giocherà l’ultima partita della stagione e potrà salutare così San Siro. Da capire se sarà così per l’ultima volta oppure no. Sergio Conceiçao sceglierà se farlo partire titolare o se a gara in corso. L’attaccante portoghese spera di avere minuti a sufficienza per lasciare il segno.

Davanti al proprio pubblico in campionato non ha ancora segnato Leao e proverà a farlo proprio nell’ultimissima occasione utile contro il Monza retrocesso già da settimane. Con i suoi 8 gol e 8 assist in Serie A, l’ala chiuderebbe una stagione dignitosa, ma non per i risultati del suo Milan. Troppo male quanto visto in campo, con un nono posto difficilmente dimenticabile.

Leao verso l’Arsenal? La telefonata che può cambiare tutto

Ad accendere un allarme intorno al futuro di Rafael Leao è il portalo Footmercato, che racconta di una telefonata negli ultimi giorni. Protagonisti l’attaccante del Milan e il nuovo direttore sportivo dell’Arsenal Andrea Berta. Un profilo che era stato accostato anche ai rossoneri, prima di virare su Igli Tare.

Proprio Tare dovrà approfondire la vicenda legata a Leao. Se l’attaccante venisse realmente convinto dalla telefonata informativa fatta dai Gunners, dovrebbe intavolare una trattativa che porti incassi pesanti nelle casse del Milan. Non si parla di cifre inferiori ai 60 milioni, in primis, e l’idea è quella di una richiesta che arrivi fino a 80.

L’Arsenal dovrà quindi valutare se presentare una proposta concreta o se la chiamata non troverà prosieguo. Quel che è certo, è che il clima tra i tifosi del Milan non è dei migliori. La giornata odierna ha portato a pesanti contestazioni e la cessione di un pezzo pregiato come Leao non farà di certo sorridere i sostenitori rossoneri.

Tutto è comunque rimandato alle prossime settimane. Anche Leao dovrà prendere una decisione, scegliendo se rimanere ancora a Milano o se il tempo della sua esperienza in Italia si è concluso. La Premier lo aspetta, ma alle giuste condizioni per tutti.