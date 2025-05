Serie A, gli anticipi della 38ma giornata: la rivincita dell’ex

Serie A, gli anticipi della 38ma giornata di campionato: la sfida scudetto si è decisa, ecco chi ha festeggiato

La 38ma giornata di Serie A si è aperta con gli anticipi più attesi, con le due squadre in lotta addirittura per il titolo. Una scelta necessaria come data per potersi creare un eventuale spazio per lo spareggio in caso di arrivo a pari punti senza penalizzare troppo l’Inter, in campo sabato 31 maggio a Monaco di Baviera nella finale di Champions League.

Napoli-Cagliari 2-0: in gol i migliori marcatori azzurri

Sera di gran gala e così a mettersi l’abito buono sono soprattutto loro, i migliori marcatori azzurri, due tra i protagonisti principali della cavalcata scudetto. no, non ci chiedete i nomi, perché è davvero impossibile non li abbiate individuati. Ci riferiamo a Scott McTominay e Romelu Lukaku.

Con la gara bloccata in avvio, con un Napoli arrembante, all’attacco, ma senza trovare la giusta soluzione a rete, al 40′ ci ha pensato proprio lui, il numero 8 più amato a Napoli e dintorni. Cross dalla destra e sforbiciata di McTominay, un gol da scudetto, una rete bellissima, di pregevole fattura come ha ormai ha abituato tutti.

Ben 12 gol in campionato, il miglior marcatore tra i centrocampisti della Serie A. Davvero niente male alla prima stagione in azzurro per il centrocampista. Il gol dell’1-0 ha fatto tirare un sospiro di sollievo al Maradona, l’ha fatto esplodere di gioia poi ci ha pensato Romelu Lukaku, ex Inter peraltro criticato pesantemente a Milano, al 51′.

Il bomber belga, con il su strapotere fisico, si è inventato un gol con un’azione personale pazzesca. E così, sul 2-0, il Napoli ha solo amministrato la gara chiudendo ogni varco, sfiorando il tris per poi dare il via alla festa scudetto durata in città per gran parte della notte.

Como-Inter 0-2: il successo non basta ai nerazzurri

All’Inter serviva più di un miracolo: la vittoria innanzitutto e sperare che il Napoli non vincesse contro il Cagliari. Insomma, una situazione difficile da realizzare ma i nerazzurri al Senigaglia di Como il loro l’hanno fatto. Pronti via e nella prima parte di gara subito match in discesa.

La rete di De Vrij per il vantaggio, poi l’espulsione di Pepe Reina che ha chiuso così la sua carriera da calciatore. In vantaggio di un uomo e nel punteggio l’Inter ha amministrato e poi nella ripresa ha firmato il 2-0 con Correa, all’ultima rete in nerazzurro con ogni probabilità.

L’Inter imbottita di riserve chiude questo campionato al secondo posto e con tanto rammarico ed ora spetterà ai titolari trasformare questa stagione in un sogno.