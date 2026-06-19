Max Pezzali Omaggia le Leggende del Calcio Italiano: tra il Pubblico Spunta un Emozionato Chiellini

Una notte di musica e ricordi a Torino: il pubblico canta a squarciagola, i led si accendono, la nostalgia prende forma. Un concerto che diventa racconto collettivo, dove il pop incontra lo sport e le storie personali si incastrano con quelle di un Paese intero.

C’è una promessa implicita quando vai a un live di Max Pezzali. Sai che canterai ogni ritornello. Sai che i pezzi degli 883 faranno scattare una memoria precisa. Un motorino. Una comitiva. Una piazza di provincia d’estate. La tappa torinese del suo tour non ha tradito l’aspettativa. Pubblico misto, moltissime famiglie, coreografie semplici e pulite. Energia solare. Zero pose.

Max ha iniziato in presa diretta, senza fronzoli. Ha alternato i cavalli di battaglia con brani che oggi suonano quasi come microsaggi generazionali. Con lui lavora una band rodata, arrangiamenti asciutti, tempi studiati. Si sente la mano di chi fa mestiere da trent’anni e non ha bisogno di effetti speciali per tenere insieme migliaia di persone.

Poi è arrivato il momento che, a ogni concerto, sposta l’aria. Quella canzone che non è solo una canzone. “Gli anni”. Pubblicata nel 1995, nata per raccontare i vent’anni e finita per raccontare tutte le età. La platea ha acceso i telefoni. Le prime strofe sono diventate coro. Io, come tanti, l’ho sentita prima nell’autoradio di un parente, quando i CD scricchiolavano nei portaoggetti. È una memoria condivisa che non invecchia.

Quando la canzone diventa memoria

Mentre “Gli anni” scorreva, il ledwall ha cambiato ritmo. Sullo schermo è apparso un omaggio dedicato alle leggende della Nazionale italiana. Immagini pulite, montate con rispetto. E in quel montaggio è entrato anche un difensore che negli Azzurri ha lasciato un segno profondo: Giorgio Chiellini. Era tra il pubblico, discreto. Le telecamere interne lo hanno ripreso nel momento esatto in cui lo schermo ricordava le imprese degli Azzurri. Sguardo lucido, sorriso breve. Il palazzetto ha colto l’istante e l’ha applaudito.

Non è stato diffuso l’elenco completo dei calciatori inseriti nella clip. Il taglio però era chiaro: onorare chi ha dato sostanza alla maglia azzurra. Chiellini, 117 presenze con l’Italia e campione d’Europa nel 2021, è uno di quei nomi che tengono insieme epoche diverse. Difensore ruvido e intelligente, capitano quando serviva sangue freddo, icona di affidabilità. Vederlo commosso in platea ha chiuso il cerchio: il calcio entrava nella musica, la musica restituiva al calcio una forma di gratitudine pop.

Il legame tra calcio e pop italiano

In Italia canzoni e pallone si sono sempre cercati. Le partite si ricordano con gli striscioni, i cori, i commenti in lingua viva. Le canzoni danno vocabolario a quei ricordi. “Gli anni” è perfetta per questo. Parla di passaggi di tempo, di comitive, di soglie superate. E la Nazionale è una delle poche esperienze davvero trasversali, che taglia età, province, storie. Le vittorie del 1982 e del 2006, il trionfo europeo del 2021: sono date che si raccontano come feste di quartiere, anche quando le guardavi dal divano.

Nella tappa torinese, quel ponte tra pop e sport è stato costruito con gentilezza. Senza retorica, senza scale infinite. Un frame, un volto, un applauso. Tanto è bastato perché molti, non solo i tifosi della Juve o della Nazionale, sentissero un nodo salire. Perché certe immagini sono collettive anche quando parlano a qualcuno in particolare.

In fondo, è questa la forza di Max Pezzali oggi: sa come accendere una memoria senza farla sembrare un museo. La mette in circolo. La rende cantabile. E tu esci dal palazzetto con una domanda semplice, ma potente: quale canzone, domani, riaprirà un ricordo che pensavi di aver messo via?