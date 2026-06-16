Nico Paz Rinnova con il Como: Il Ruolo Cruciale del Colloquio con Mourinho

Un ragazzo con il sinistro leggero e le spalle già larghe sceglie il lago, non i riflettori di Madrid. Un bivio, due voci in testa, una chiamata che cambia il ritmo. È qui che la storia di Nico Paz riparte, tra l’acqua ferma del Lario e un progetto che sa di futuro.

Secondo ricostruzioni autorevoli, il trequartista argentino non rientrerà al Real Madrid nell’immediato. Proseguirà al Como, sotto la guida di Cesc Fàbregas. La notizia, rilanciata da As e in attesa di eventuali comunicati ufficiali, si lega a una logica semplice: qui Paz può giocare, sbagliare, migliorare. In una parola, crescere.

Chi lo ha visto dal vivo lo sa. La palla gli resta incollata sul primo controllo, la testa è alta, il passaggio arriva nel tempo giusto. In Italia questo conta. Conta più di un video virale o di una storia su Instagram. Il Como non promette luci a intermittenza: promette un campo, dei compagni, un’idea. E minuti veri. Per un ventenne che ha già assaggiato la Champions (suo il gol al Napoli nel 2023), sono dettagli che decidono carriere.

Il club lariano vive una fase coraggiosa. Promozione, identità, stadio pieno quando conta, e un allenatore che parla lo stesso linguaggio del talento. Fàbregas non chiede numeri complicati: chiede letture pulite, tempi di gioco, partecipazione alla pressione. Per questo il rinnovo della permanenza di Nico Paz ha senso tecnico, prima ancora che emotivo.

Perché il Como è la scelta giusta, adesso

Nel nostro campionato il salto di qualità passa da tre cose: minuti, ruoli chiari, staff che corregge. A Como Paz troverà tutto questo. Può muoversi tra le linee, aiutare l’uscita dal basso, occupare l’area sul lato debole. L’idea è di metterlo dove vede più campo, non dove tocca più palloni a caso. E qui la differenza è enorme. La Serie A è dura, ma sa premiare chi abbina talento a disciplina. Un assist contro una big vale più di tre tunnel in una partita già chiusa.

Chi teme il “richiamo” di Madrid può stare tranquillo: nessuno chiude porte. Semplicemente, si sceglie una strada più lunga e meno glamour. Con un obiettivo misurabile: triplicare i minuti, stabilizzare i contributi (gol e assist), spostare l’ago dell’affidabilità. Sono parametri concreti, verificabili, che contano nelle stanze dove si decidono i prossimi passi.

Il colloquio con Mourinho e la svolta mentale

Il punto centrale arriva qui. Nel percorso che porta Paz a restare sul lago, pesa un colloquio con Mourinho. Non parliamo di formalità o di promesse: una chiacchierata franca su cosa significhi “diventare” calciatore in un contesto competitivo. Mourinho, che conosce Madrid e l’Italia, ha spinto su una parola sola: continuità. Non il palcoscenico, ma il ritmo settimanale. Non l’etichetta, ma la sostanza. È stato un invito a scegliere il posto dove contano le responsabilità, non i manifesti.

Questa spinta mentale si è incastrata con il progetto tecnico di Fàbregas. Due voci diverse, una stessa traiettoria: rimanere dove la partita ti chiede di essere grande ogni domenica. E forse è proprio qui il senso nascosto di questa storia: a volte la scelta più ambiziosa è la meno appariscente.

Resta una nota di cautela: finché non arriva la nota del club, parliamo di indicazioni solide ma non definitive. Ma se chiudi gli occhi e immagini il Sinigaglia in un pomeriggio d’inverno, capisci perché questa soluzione torna. Il talento sceglie un posto in cui farsi voce adulta. E tu, davanti a un bivio così, cosa sceglieresti: il rumore di una notte o il suono lungo di una stagione?