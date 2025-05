Bayern Monaco, il Liverpool te lo soffia: annuncio ufficiale e beffa clamorosa

Il club bavarese lavora per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione ma arriva già una beffa clamorosa: il Liverpool lo soffia ai tedeschi

Il Bayern Monaco ha appena vinto la Bundesliga, una sorta di atto dovuto per chi ha un fatturato che non può essere nemmeno sfiorato dagli altri club tedeschi. La beffa grande, piuttosto, arriva dalla Champions League: i bavaresi sono sempre attrezzati per provare a vincerla e quest’anno brucia ancora tanto l’eliminazione ai quarti per mano dell’Inter.

Il Bayern ha pagato anche e soprattutto la mole infinita di infortunati che ha privato Kompany di diverse scelte tra i titolari. Una eliminazione che brucia ancora in Baviera, tanto che il club si sta già organizzando in vista della prossima stagione. C’è da rinforzare ulteriormente una squadra già forte di suo che però perderà un vero e proprio totem.

Thomas Müller ha dato l’addio ai bavaresi al termine della stagione appena finita, un addio doloroso da parte del calciatore, una scelta ben precisa da parte della società di non rinnovargli il contratto. Da qui la necessità di puntare con decisione su un calciatore che possa rimpiazzarlo adeguatamente, senza che la rosa perda qualità e soprattutto quel bottino di reti che ha sempre garantito il numero 25 tedesco.

Wirtz, il talento scelto dal Bayern: ma andrà altrove

Il Bayern Monaco aveva individuato il profilo ideale, un calciatore che in tema di talento non ha certo nulla da invidiare a nessuno. Florian Wirtz, talento del Bayer Leverkusen classe 2003, decisivo nella conquista dello storico campionato da parte delle Aspirine nella scorsa stagione.

Un trequartista in grado di giocare anche sulle corsie esterne offensive, per un calciatore davvero duttile. In questa stagione il giovane tedesco ha chiuso con 10 reti e 13 assist in 31 presenze di Bundesliga e sei gol in nove presenze in Champions League.

Uno spiccato senso del gol, insomma, oltre ad una tecnica sopraffina. Di fatto un calciatore perfetto per le esigenze del Bayern Monaco. Eppure i tedeschi stanno per ricevere un brutto colpo. Wirtz, infatti, non sembra orientato ad accettare la corte del Bayern. Anzi, è pronto a volare in Premier League, al Liverpool.

Wirtz, futuro a Liverpool: cifra record e Bayern Monaco beffato

Il trequartista ha già dato il suo assenso al trasferimento ai Reds e l’affare potrebbe chiudersi in tempi brevi. La conferma è arrivata anche dal numero uno dei bavaresi Harbert Hainer. “Max Eberl mi ha informato che Florian Wirtz è probabilmente orientato verso il Liverpool. Non posso dire cosa succederà con il Leverkusen” ha ammesso al quotidiano Abendzeitung.

Di fatto accordo raggiunto, quindi, con il Liverpool che ora è pronto a presentare l’offerta ufficiale al Bayer per chiudere la trattativa e portarlo in Inghilterra. L’offerta sarebbe davvero consistente, di circa 150 milioni di euro. Una cifra pazzesca che supera ampiamente anche quella dei 100 milioni che il Bayern era pronto a mettere sul piatto.