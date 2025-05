Orsolini, consacrazione totale: nuovo Berardi o leader in una big? Gli scenari estivi

L’attaccante del Bologna ha vissuto una stagione da trascinatore indiscusso, risultando uno dei migliori giocatori del campionato: cosa succederà in estate?

Ha disputato una stagione spaziale Riccardo Orsolini, che in 40 presenze stagionali ha messo lo zampino per 22 volte con 17 gol e 5 assist. C’è sicuramente tanto del suo talento nella vittoria della Coppa Italia con il Bologna e il nostro titolo può risultare anche provocatorio. Il Bologna è cresciuto, ma non è ancora una big, seppur di un livello più alto di quello che fu il Sassuolo.

Il paragone con Domenico Berardi appare però immediato. Entrambi esterni d’estri, entrambi italiani, entrambi garanzie del nostro campionato ormai da diverse stagioni. Doppia cifra di gol garantita e prestazioni di altissimo livello. Su un aspetto ancora potrebbero risultare ancora più simili: il futuro. Per anni Berardi è stato accostato alle big rimanendo al Sassuolo, cosa farà Orsolini?

Orsolini, estate rovente: dove giocherà l’esterno

I dubbi sorgono spontanei, Orsolini vorrà voltare pagina e spiccare definitivamente il volo o preferirà rimanere nel club che ha creduto in lui e lo ha portato in Champions League? Dipenderà molto dall’offerta che verrà fatta al giocatore e al Bologna. Nell’anno del Mondiale, il classe ’97 vorrà essere ancora protagonista e provare a strappare una qualificazione.

Convincere Luciano Spalletti non sarà facile, principalmente per il modulo utilizzato nella sua Italia. Poco importa per “Orso”, che è già pronto a trascinare qualsiasi squadra in cui giocherà. Il club che si era mostrato interessato qualche mese fa è parso essere il Napoli, ma si trattò di un rumor. Con o senza Conte, farebbe comodo un’alternativa di questo livello a Politano.

Si tratta, però, solamente di supposizioni. Anche la Fiorentina aveva tentato un primissimo sondaggio mesi fa, ma il tutto si è poi spento nel dimenticatoio. Nessuna destinazione certa, dunque, per un Orsolini che ha garantita una partecipazione alla prossima Europa League. Con Vincenzo Italiano potrebbe scegliere di restare in Emilia e provare a vivere un’altra impresa. L’estate ci dirà tutto.