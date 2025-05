Lazio, furia Lotito: per la panchina un vecchio cuore biancoceleste

La squadra biancoceleste ha chiuso il campionato fuori dalle coppe per la prossima stagione: furia del presidente Lotito pronto al ribaltone in panchina

Un epilogo shock che forse nemmeno il più pessimista tra i tifosi poteva mai aspettarsi. Ed invece la Lazio ha chiuso il campionato al settimo posto, scavalcata in extremis dalla Fiorentina e così non disputerà alcuna coppa europea nella prossima stagione. Una vera e propria onta anche perché arrivata in modo inaspettato.

Bastava il pareggio nell’ultima giornata contro il Lecce ma alle ambizioni di Europa dei biancocelesti hanno pesato maggiormente quelle di salvezza della formazione salentina. Risultato? La squadra di Giampaolo si è portata a casa i tre punti e si è salvata, Zaccagni e compagni hanno digerito un boccone amarissimo perché nel frattempo la Fiorentina rimontava e sbancava Udine appaiando la Lazio in classifica e conquistando la qualificazione alla Conference in virtù degli scontri diretti favorevoli.

Insomma, un epilogo quasi drammatico dal punto di vista sportivo, con i tifosi che sono esplosi in una protesta vibrante. Ed a nulla son servite le scuse dei calciatori per una stagione che a questo punto può definirsi non all’altezza.

Lazio, si cambia: via Baroni, una vecchia conoscenza in panchina

Di certo c’è che difficilmente rivedremo Marco Baroni sulla panchina biancoceleste nella prossima stagione. All’allenatore sono diverse le imputazione mossegli: da una gestione della rosa non soddisfacente nella seconda parte di stagione fino al cammino in Europa League deludente senza dimenticare, ovviamente, la mancata qualificazione alle coppe.

Sembra evidente come Lotito nell’incontro in programma queste settimana saluterà l’allenatore e darà il via ad un nuovo capitolo della Lazio. Già, ma chi siederà sulla panchina dei biancocelesti? Negli ultimi giorni sono emersi i nomi di Vieira e Gilardino ma al momento non sono certo in pole position, anche perché non riscuoto consensi da parte della tifoseria piuttosto scettica sui due tecnici.

Ampi consensi, invece, li ha un vecchio cuore biancoceleste, Miroslav Klose. Cinque stagioni con la maglia della Lazio con cui ha concluso la carriera nel 2016, l’ex attaccante tedesco ha iniziato la carriera di allenatore nelle giovanili del Bayern Monaco, poi il trasferimento in Austria, alla guida dell’Altach fino al Norimberha nella Zweite Bundesliga, di fatto la Serie B tedesca.

E la Lazio sarebbe la scelta per un nuovo ed ulteriore passo in avanti in carriera. Conosce benissimo la piazza ed è visto di buon occhio da Lotito. Se, però, la scelta dovesse ricadere su un tecnico di maggiore esperienza, beh, i nomi sono due. Piace Francesco Farioli, fresco di addio all’Ajax con cui ha perso un campionato clamoroso, subendo una rimonta storica dal PSV e Sergio Conceiçao, prossimo all’addio con il Milan.

Lotito valuta Conceiçao ma occhio ad un possibile ritorno

Il portoghese è un altro vecchio cuore biancoceleste: ha un passato da vincente e l’affetto con Formello e dintorni è rimasto immutato. Dopo la mezza delusione al Milan per lui sarebbe l’ideale ripartire nuovamente dalla Serie A, nella Lazio.

Da non sottovalutare, però, anche il ritorno di Maurizio Sarri. Il ds Fabiani lo sponsorizza e con u progetto nuovo, magari puntando sui giovani, potrebbe anche decidere di tornare a Roma lì dove si è trovato benissimo. L’idea c’è ma al momento Sarri è anche sui taccuini di Bologna, Fiorentina e Milan.