Napoli, così ADL ha convinto Conte: non solo De Bruyne, arriva anche un pupillo del tecnico

De Laurentiis ha convinto Antonio Conte: garanzie sul mercato stellare, non solo De Bruyne ma anche il pupillo dell’allenatore

L’udienza dal Santo Padre di tutta la squadra ma anche l’incontro tra De Laurentiis e Conte. Una giornata cruciale quella di ieri in casa Napoli, anche e soprattutto per il vertice tenutosi a casa del patron. Da un lato l’emozione di incontrare Papa Leone XIV a cui è stata donata una maglia azzurra con il numero 10, dall’altra il guardare già oltre, alla prossima stagione ed iniziare a pianificare.

Si corre in casa azzurra, c’è la volontà di non perdere tempo e soprattutto di chiudere la faccenda relativa al tecnica. A casa del patron, quindi, summit alla presenza dell’Ad Chiavelli e del Ds Manna. Un incontro interlocutorio che non ha prodotto risultati, almeno all’apparenza. Qualche indizio, invece, l’ha dato eccome.

Non c’è stata rottura tra le parti, Conte non ha comunicato di voler andare via: ed è certo una buona notizia perché il tecnico se avesse voluto avrebbe comunicato la sua decisione già nell’incontro di ieri. Possibile sia combattuto, che le opere di persuasione di moglie, Lele Oriali e calciatori stiano avendo il loro effetto, uniti anche alle splendide immagini di amore e passione del Lungomare, con i tifosi che gli hanno chiesto di restare.

De Bruyne firma, De Laurentiis seduce Conte

La Juve, insomma, non è più così vicina e soprattutto il Napoli non è così lontano. De Laurentiis ha calato gli assi nella manica e chissà che non sia riuscito a convincerlo definitivamente. Di certo c’è che le parti si son date appuntamento ai prossimi giorni ma ADL, all’uscita della sua residenza romana, ha salutato sorridente giornalisti e tifosi ed esibito il gesto del pollice alto. Un segnale decisamente inequivocabile.

Ma quali sono gli assi calati sul tavolo da ADL? Beh, Conte avrà chiesto sicuramente rinforzi di alto profilo per poter restare e garanzie sugli acquisti, da chiudere preferibilmente entro l’inizio del ritiro di Dimaro. Ed il patron ha mostrato i compiti fatti a casa. In primis la firma ormai imminente di Kevin De Bruyne: uno dei centrocampisti più forti al mondo, un talento di spessore e caratura internazionali.

Ciò che sembrava un sogno si sta trasformando in realtà e l’accordo è davvero vicino, come spiegato da ADL anche alla stampa. Biennale da 5,5 milioni l’anno, opzione per la terza stagione e ricco bonus alla firma hanno convinto il belga, oltre alla presenza dell’amico Lukaku. E l’ormai ex City è anche vicinissimo ad acquistare una mega villa a Marechiaro.

Napoli, ADL scatenato: assalto a David ed al pupillo di Conte

Non solo De Bruyne, però. Anzi, il belga è solo il primo mattone di una campagna acquisti che si preannuncia faraonica, con circa otto acquisti e 200 milioni da investire. Manna sta provando a chiudere anche per Jonathan David. L’attaccante canadese si svincola dal Lille a parametro zero e la proposta dei partenopei è di quelle importanti: quadriennale a sei milioni di euro l’anno con opzione per il 2030.

Due top player per iniziare, poi la caccia all’esterno sinistro, il nodo della discordia del gennaio scorso. Il ds vuole farsi perdonare dopo quanto accaduto nel mercato invernale ed è pronto a piombare su Garnacho. Già proprio l’esterno argentino pupillo di Conte. La rottura del calciatore con Amorim e lo United stavolta è definitiva ed il ds non vuole farsi sfuggire questa occasione, con i primi contatti già avviati con i Red Devils.

D’altronde anche le cifre sono ben diverse rispetto ai 60 milioni chiesti a gennaio: per poco più della metà si può chiudere. Ma non mancano le alternative: due piste portano direttamente in Francia, in Ligue 1. Il primo nome è quello di Lee Kang-in, esterno sudcoreano del PSG che non ha rinnovato l’accordo con il club transalpino.

I primi contatti sono stati già avviati e vi sono riflessioni in corso perché il calciatore è extracomunitario. L’alternativa è invece Edon Zhegrova, nazionale kosovaro di stanza a Lille e già nel mirino da tempo del Napoli.