Theo Hernandez lascia il Milan, già pronti due sostituti: i nomi di Tare

Il terzino francese lascerà i rossoneri in estate e il nuovo direttore sportivo del club ha già in mente due nomi per sostituirlo

Sono poche le speranze di vedere Theo Hernandez ancora in maglia Milan nella prossima stagione. Sostituire un terzino con le sue caratteristiche non sarà semplice, ma le ultime stagioni hanno mostrato una versione del francese ben lontana dal suo prime. Soprattutto l’annata appena conclusa, ha vissuto di pochissimi momenti di gloria, che hanno lasciato spazio a prestazioni sotto tono.

Theo non è più quello dell’anno magico dello scudetto, dei suoi primi momenti in rossonero. Oggi sembra svogliato, appagato, scontento della direzione che ha preso la squadra e, a sua volta, protagonista in negativo del tracollo del club di quest’anno. Sembra giunto il momento, quindi, di lasciarlo partire, aspettando l’offerta giusta che possa convincerlo.

Theo Hernandez ai saluti, Tare corre ai ripari: doppio affare

Con il sempre più probabile addio di Theo, quindi, il direttore sportivo Igli Tare ha impostato la ricerca di un terzino sinistro come una delle priorità. Non sarà l’unico colpo da portare a termine, tenendo conto anche della situazione Leao, ma il francese resta un pilastro e andrà portata a termine una trattativa importante per non indebolire troppo la rosa.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera avrebbe messo gli occhi su due nomi. Il primo è quello di Maxim De Cuyper, osservato da tempo. Il giocatore del Brugge ha realizzato 4 gol e 7 assist quest’anno ed è un classe 2000. Piace al Milan, che si potrebbe spingere con un’offerta da 20 milioni per acquistarlo. Il belga è stato già monitorato da vicino negli scorsi mesi e resta un pallino della società rossonera.

Il secondo profilo, che si aggiungerebbe al 24enne, è quello di Junior Firpo, 28enne spagnolo ex Barcellona. Il terzino ha ottenuto la promozione in Premier League con il Leeds ma andrà in scadenza al 30 giugno. Può diventare una buona occasione di mercato a parametro zero, come potenziale alternativa. Un panchinaro di tutto rispetto, con esperienza anche internazionale.

Questi saranno solo due dei nomi che il Milan terrà d’occhio in caso di addio di Theo Hernandez. L’ipotesi alternativa sarà quella della permanenza del calciatore francese, che però potrebbe avvicinarsi alla scadenza di contratto pericolosamente. Perderlo a parametro zero sarebbe una grossa sciocchezza da parte del club.