Gasperini verso la Roma, ma quanti addii: i big che lasceranno per il cambio in panchina

Il possibile cambio in panchina in giallorosso, potrebbe portare a una serie di cessioni anche tra i big: ecco di chi si tratta

Vi riportiamo da giorni la possibilità che Gian Piero Gasperini alleni la Roma nella prossima stagione. Nelle scorse ore l’ipotesi si è fatta sempre più concreta, dopo il quasi ufficiale annuncio del suo addio dall’Atalanta. Un’avventura durata circa 10 anni e che è giunta al suo atto conclusivo. Nelle prossime settimane, dunque, si potrebbe aprire un nuovo capitolo.

I giallorossi lasceranno Claudio Ranieri, almeno per il ruolo di allenatore. Al “Sir” spetterà un compito dirigenziale dopo la grande impresa di questa stagione e la Champions League sfiorata fino all’ultima giornata. Una rimonta epica, con un piazzamento massimo solamente sfiorato. Il prossimo anno toccherà, quasi sicuramente, al Gasp, puntando magari anche alla vittoria dell’Europa League.

Gasperini alla Roma, via alle cessioni: chi rischia di più

L’approdo quasi certo di Gasperini alla Roma comporterà una rivoluzione sul mercato. Il tecnico accetterà solamente se avrà ampi poteri per la campagna acquisti estiva, scegliendo dei giocatori adatti al suo gioco e che conosce bene. Tra questi, molti nella rosa romanista potrebbero non essere adatti e rischiano una cessione entro la fine del mese di agosto.

Se alcuni profili come quelli di Mancini, N’Dicka, Koné, Angeliño e Soulé risultano perfetti per uno come il Gasp, non si può dire lo stesso per altri nomi. Uno su tutti è quello di Dovbyk, che per caratteristiche non si sposa per nulla con il centravanti tipo del nuovo allenatore.

Gasperini ha dimostrato in questi anni, di aver bisogno di un centravanti tecnico, di gamba, che sappia fraseggiare o che faccia dello strapotere fisico un’arma in più. Si pensi all’ultimo Retegui o prima ancora a Muriel o Zapata. Solo Scamacca potrebbe ricordare di più qualche caratteristica dell’ucraino, ma di certo non si tratta del primo nome apprezzato dal tecnico.

E poi c’è Paulo Dybala, anagraficamente non proprio un nome che si sposa con lo stile di Gasperini. L’argentino ha conosciuto l’allenatore all’epoca del Palermo. Le strade poi si sono separate, come potrebbero separarsi quelle con la Roma. Sarà più difficile valutare la sua posizione. Anche Lorenzo Pellegrini sembra destinato a un addio, mentre su Saelemaekers, ci sarà spazio per una trattativa, potendo il belga diventare un nome interessante sotto la guida tecnica del Gasp.