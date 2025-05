Juve, e se arrivasse Modric? C’è qualcuno che può convincerlo

Un campione intramontabile osserva nuovi orizzonti, mentre a Torino qualcuno potrebbe sussurrargli all’orecchio. Nel mercato, a volte, basta una scintilla per riaccendere la magia

Il mercato estivo non è ancora decollato, ma già profuma d’estate memorabile. Il Napoli ha acceso la miccia con l’affare De Bruyne, un colpo che farà parlare a lungo, nonostante i 34 anni del belga. Eppure, questa potrebbe essere solo la prima tessera di un mosaico che mescola esperienza e talento, nomi da album Panini e una Serie A che vuole tornare ad alzare l’asticella dell’appeal internazionale.

Qui entra in gioco Luka Modric, classe 1985, 40 anni da compiere a settembre e ancora non sazio. Il fuoriclasse croato, appena lasciato il Real Madrid, ha fatto sapere chiaro e tondo di non voler appendere gli scarpini al chiodo. Non ora, non così. Il fisico non è più quello dei giorni migliori, ma chi l’ha visto in campo quest’anno sa bene quanto ancora possa fare la differenza. Non più da titolare inamovibile, certo, ma come faro di gioco nei momenti chiave.

Il Milan ci ha pensato, o meglio: ci stava pensando. Ma a Milano, sponda rossonera, prima bisogna fare ordine in casa propria tra dirigenza, allenatore e uno spogliatoio che aspetta di capire in che direzione si andrà. E allora, perché non spostare lo sguardo più a nord, verso Torino? Finora nessuno ha accostato Modric alla Juve, ma la suggestione non è così campata in aria.

Il punto di svolta potrebbe chiamarsi Damien Comolli. L’ex presidente del Tolosa ha da poco lasciato il club francese ed è in odore di Juventus, dove dovrebbe entrare come figura dirigenziale di peso. Per chi non lo sapesse, Comolli è l’uomo che, tanti anni fa, scoprì Modric e lo portò al Tottenham. Da lì è partita l’ascesa di Luka, culminata con il Pallone d’Oro e un decennio di trionfi al Real.

Juve, Comolli porta Modric? Attenzione ai Rangers di Ancelotti Jr.

Il rapporto tra Comolli e Modric è rimasto ottimo, si parla di stima reciproca e affetto professionale. Immaginare Comolli che alza il telefono per sondare Modric non è fantamercato: è un’ipotesi. E magari, proprio questo legame personale potrebbe accendere la scintilla, spingendo il croato a valutare un’avventura bianconera.

Attenzione, però, perché Modric non è fermo ad aspettare. Sul tavolo ha già una proposta concreta: quella dei Rangers di Glasgow. Il club scozzese sta per affidare la panchina a Davide Ancelotti, figlio di Carlo, e il giovane tecnico sta cercando di portare con sé Modric per farne il suo regista in campo, una sorta di allenatore aggiunto.

La Juve, insomma, dovrebbe muoversi in fretta se volesse trasformare questa suggestione in qualcosa di più concreto. Modric porterebbe non solo qualità ed esperienza, ma anche un esempio raro di professionalità, capace di alzare il livello dello spogliatoio e dare un segnale forte a tifosi e avversari.

Al momento, va detto chiaramente: siamo nel campo delle ipotesi. Non ci sono trattative in corso né segnali concreti di un interesse bianconero per Modric. Ma il calciomercato è fatto anche di idee, intuizioni, movimenti sotto traccia che possono accendersi all’improvviso. E chissà, magari proprio l’arrivo di Comolli potrebbe fare da innesco, portando un altro campione intramontabile nel nostro campionato.

Perché il calcio italiano, di questi tempi, ha bisogno di storie così. Di uomini che sanno accendere la fantasia anche solo con un passaggio o un controllo. E Modric, di storie da raccontare, ne ha ancora parecchie.