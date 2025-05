Dalla Liga occasione d’oro per le italiane: l’Atletico l’ha messo in vendita

I club italiani in cerca di rinforzi possono dirottare lo sguardo in Liga: una big ha messo in vendita il suo top player, Napoli, Inter, Juve e Milan all’assalto

Domani 1° giugno si aprirà ufficialmente la prima sessione di un calciomercato estivo che si preannuncia piuttosto turbolento. Una mini sessione voluta da Gianni infantino, Presidente della Fifa, per permettere ai club impegnati al Mondiale per club di effettuare operazioni di mercato. Ma, ovviamente, tutte le società ne potranno approfittare per concludere affari.

Insomma, mai come quest’anno il tourbillon delle trattative inizia prestissimo, con alcuni campionati ancora impegnati nelle ultime fasi della stagione – vedi Serie B, con play off e play out ancora in fase attiva – e club che già hanno lo sguardo alla prossima stagione.

Non sono da meno, ovviamente, le società italiane, soprattutto le big. Tra le più attive c’è il Napoli: sistemata la questione allenatore con Antonio Conte che resterà in azzurro dopo riunione con De Laurentiis e Manna, il club partenopeo sta già lavorando per rinforzare la rosa secondo i desiderata del tecnico.

Anche il Milan, però, si è messo in moto dopo aver annunciato Max Allegri come nuovo allenatore. Leggermente più statiche Inter e Juve, con i nerazzurri concentrati unicamente sulla finale di Champions League in programma stasera e bianconeri con la testa rivolta prima al prossimo allenatore.

Dall’Atletico alla Serie A? Le big italiane pensano al colpo

Le dirigenze dei club, però, sono sempre molto attente alle possibili occasioni che il mercato, ogni sessione, offre. Una di queste arriva direttamente da una big di Spagna. Ci riferiamo all’Atletico Madrid che ha deciso di mettere in vendita un calciatore che fino agli scorsi mesi è stato un pilastro della squadra.

Ci riferiamo a José Maria Giménez, difensore centrale dell’Atletico da oltre 10 anni. Ebbene, sembra proprio che la prossima estate possa essere quella della separazione tra i colchoneros ed il centrale uruguaiano. Tra i più utilizzati da Simeone, 27 presenze in Liga, otto in Champions League e tre in Coppa del Re in questa stagione, ha un contratto fino al 2028 ed è molto apprezzato a livello internazionale.

Oltre ai soliti club sauditi, Giménez ha molto appeal anche in Serie A. D’altronde si tratta di un difensore centrale molto affidabile, abile di testa e nell’anticipo e decisamente roccioso oltre che nazionale uruguaiano. I top club del nostro campionato sono tutti alla ricerca di un profilo simile.

Dal Napoli al Milan: a chi può interessare Giménez

Dal Napoli, con Conte che ha chiesto un’alternativa valida ai centrali attuali, fino alla Juventus che ripartirà da Bremer e Gatti ma al contempo deve rimpolpare un reparto apparso in difficoltà nella sorsa stagione. E diversi movimenti in difesa vi saranno anche al Milan, con Tomori e Thiaw destinati alla partenza (a meno che Allegri non decida diversamente).

Anche l’Inter deve operare in difesa, considerato come il reparto arretrato non sia più giovanissimo e Palacios, acquistato la scorsa estate, non ha affatto convinto. L’Atletico Madrid aspetta un’offerta convincente che dev’essere superiore almeno ai 20 milioni di euro. I club italiani ci pensano, l’affondo potrebbe arrivare a stretto giro di posta.