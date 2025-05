Milan, la convinzione di Allegri su un top rossonero: ma la Premier glielo porta via

Max Allegri ha già una convinzione ben precisa su un calciatore della sua rosa: il tecnico deve però difendersi dagli assalti della Premier

I tasselli in casa Milan stanno andando uno dopo l’altro ai propri posti. I rossoneri evidentemente sono stati scossi dalla durissima contestazione da parte dei tifosi in occasione dell’ultima di campionato o, semplicemente, erano desiderosi di chiudere una delle pagine più nere della storia recente del club.

Una stagione fallimentare, come ammesso senza mezzi termini dal Ceo Furlani, un campionato chiuso in ottava posizione e senza la qualificazione alle coppe europee. Semplicemente un disastro. Ripartire dalle macerie è sempre più facile, certo, ma se la ricostruzione non è realizzata a regola d’arte, beh, il rischio di tornare al punto di partenza come nel gioco dell’Oca è altissimo.

Il Milan, però, sembra aver imparato dai suoi errori. Almeno in questi ultimi giorni di maggio. Ingaggiato un direttore sportivo competente ed affidabile come Igli Tare – aveva ragione Ibrahimovic che lo sponsorizzava – si è chiuso con grande velocità anche per l’allenatore. Nessun nome a sorpresa, ma un tecnico di caratura internazionale, che ha già vinto al Milan e soprattutto affidabile e dal rendimento garantito, ovvero Max Allegri.

Allegri al Milan: vuole ripartire da lui

Rimasto Conte a Napoli, il livornese ha accettato la panchina dei rossoneri ed è già pronto alla nuova avventura. Allegri sta lavorando sull’attuale ossatura della squadra ed ha ben chiaro in mente da chi ripartire. D’altronde fu lui stesso in un’intervista di qualche tempo fa ad elogiarlo senza mezzi termini.

Ci riferiamo a Rafa Leao, definito “eccezionale e moderno“, un calciatore unico perché “non c’è nel mondo un altro che salta l’uomo con la potenza e la leggerezza di Leao“. Insomma, parole parole al miele per il portoghese con Allegri che ha pure avuto rassicurazioni ampie sulla permanenza del lusitano a Milanello.

Milan, assalto a Leao: un club lo vuole a tutti i costi

Leao, però, non è certo sicuro di restare ancora in rossonero. Se da un lato il calciatore proseguirebbe la sua avventura a Milano pur senza giocare le coppe, dall’altro non mancano di certo i suoi estimatori e sarebbe disposto ad ascoltare tutte le offerte. Un pericolo davvero molto serio per i rossoneri arriva dalla Premier League, da Londra con la precisione.

Il Chelsea di Enzo Maresca, fresco di vittoria della Conference League e qualificato alla prossima edizione della Champions, sta già pensando alla prossima stagione. Il tecnico ha presentato la lista della spesa alla sua dirigenza e tra i nomi c’è proprio quello di Leao. I Blues hanno quindi intensificato i contatti con il Milan per il calciatore vincolato da un contratto fino a giugno 2028.

D’altronde i londinesi lo seguono già da tempo perché incarna alla perfezione la tipologia di calciatore cercato da Maresca: è veloce, salta l’uomo e crea superiorità sulla corsia. In questa stagione 12 i gol e 13 gli assist per il lusitano che andrebbe a giocare sulla corsia mancina proprio come accade nel Milan.

Nelle prossime settimane si potrebbero intensificare i contatti tra i due club, con il Chelsea che può sedurre il calciatore con un ruolo centrale nel progetto ma anche con la possibilità di giocare la Champions League. Al momento è prematuro parlare di cifre ma a Londra sono ottimisti ed Allegri è già costretto a giocare in difesa.