Il solito PSG: dopo la Champions strappa l’argentino all’Inter con offerta da capogiro

Domani la finale di Champions League poi Luis Enrique tenterà di strappare all’Inter il gioiello argentino con un’offerta super

La vigilia di un giorno importante per l’Inter, l’appuntamento con la storia. I nerazzurri dopo due anni ci riprovano: c’è una Champions League in palio, il trofeo più ambito dai club europei. La squadra di Inzaghi è reduce dallo scudetto perso nel testa a testa contro il Napoli ma come detto da Farris a fine gara a Como, non era quello il trofeo da vincere.

Monaco è pronta a tingersi di nerazzurro ma di fronte l’Inter avrà un ostacolo durissimo, quel Paris Saint Germain che da anni sogna di poter vivere una notte come quella di domani. Nessuna Champions in bacheca nonostante i centinaia di milioni di euro spesi ad ogni sessione di mercato da Nasser Al Khelaifi.

Ecco perché l’Inter dovrà stare attenta: di fronte avrà una squadra che più motivata non si può, decisa a rovinare i piani di Inzaghi. E se due anni fa il tecnico nerazzurro capitolò contro il Manchester City di Al Thani, stavolta proverà a prendersi la rivincita sul cugino di stanza a Parigi.

PSG, già testa al mercato: Luis Enrique vuole l’argentino

La sfida tra Inter e Paris Saint Germain, però, non si limita ai 90′ di gioco (forse, perché potrebbero essere anche 120′ ed ugualmente non bastare). I due club, infatti, sono pronti a battagliare anche sul mercato perché a Parigi sono multimilionari ed ingordi. Basti pensare che lo scorso gennaio hanno sborsato 75 milioni sull’unghia per portare Kvara da Napoli a sotto la Torre Eiffel.

La sete, però, non si è placata, anzi. E così il PSG ha messo nel mirino il talento argentino da strappare proprio all’Inter. Il riferimento è naturalmente a Franco Mastantuono, il nuovo diamante del River Plate. Appena 17 anni ed un futuro assicurato, tanto da essere finito nel mirino dei top club europei.

Il Real Madrid ed il Barcellona in Spagna, diversi club inglesi ma anche Inter e Juventus in Serie A. Fino, ovviamente, al PSG, imbeccato da Luis Enrique in persona, l’uomo in grado di cambiare mentalità alla squadra transalpina, di darle un gioco fino ad arrivare a giocare la finale di Champions League.

Marotta si arrende per Mastantuono: concorrenza foltissima

La visione di gioco e l’intelligenza palla al piede sono le doti che hanno colpito maggiormente Luis Enrique tanto da spingere il PSG ad un investimento multimilionario nonostante la giovanissima età. Il River è cosciente di poterlo perdere in estate e spera solo in un’asta che possa far lievitare ulteriormente il prezzo.

Cifre a cui i club italiani non possono certo competere: ecco perché per l’Inter non ci sarebbe speranza, con il PSG che ha già un piano ben definito. Ammaliare il calciatore con il trofeo della Champions League in bacheca, l’ennesimo motivo per cui i parigini non vogliono abdicare.