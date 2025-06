Futuro Inzaghi, cresce la tensione nell’Inter: cosa c’entra Zidane

Il futuro dell’allenatore nerazzurro resta in bilico e cresce la tensione nel club, coinvolto anche il tecnico ed ex leggenda francese: ecco perché

Il destino della panchina dell’Inter resta incerto. Dopo la clamorosa disfatta per 5-0 in finale di Champions League contro il PSG, Simone Inzaghi sta valutando il proprio futuro. L’incertezza era tanta ancora prima della super sfida, ma la debacle ha accelerato il processo di riflessione sull’imminente scelta da compiere.

Come vi abbiamo riportato anche nelle scorse settimane, l’Arabia Saudita ha mostrato interesse verso l’allenatore interista. In particolar modo l’Al-Hilal, che ha esonerato Jorge Jesus. Ma in questa vicenda cosa c’entrerebbe Zinedine Zidane? La leggenda francese, dopo aver vinto tutto con il Real Madrid, ha deciso di allontanarsi dal calcio.

Nessuna panchina nel corso degli ultimi anni, poche apparizioni pubbliche. Una sorta di ritiro da vincente per il Pallone d’Oro francese. E proprio questo suo atteggiamento rischia di giocare un brutto scherzo all’Inter.

Inzaghi verso l’Arabia: l’intreccio imprevisto con Zidane

Ma perché Zinedine Zidane potrebbe aver creato problemi ai nerazzurri? La risposta ci arriva dall’Equipe. Secondo il noto quotidiano francese, infatti, proprio l’Al-Hilal glu avrebbe offerto un contratto da 100 milioni a stagione per una singola annata, con la possibilità di andare ad allenare la Francia una volta finita l’esperienza.

Una proposta folle, che se fosse confermata avrebbe dell’incredibile. Come sarebbe incredibile la risposta dello stesso Zizou, che avrebbe rifiutato una cifra inimmaginabile. Dopo 4 anni di pausa, Zidane non avrebbe accettato la destinazione araba, aspettando magari proprio la nazionale francese.

Il rifiuto all’Al-Hilal, porterebbe quindi il club arabo ad accelerare i tempi per arrivare a Simone Inzaghi. Uno smacco per l’Inter, che si ritrova così a dover attendere una risposta del proprio allenatore nelle prossime ore. La sconfitta umiliante con il PSG potrebbe aver creato qualche crepa nel rapporto con la società, ma non pubblicamente.

Il presidente Giuseppe Marotta ha sempre ribadito la sua volontà di trattenere almeno un altro anno ancora Inzaghi. Quello che dovrà essere analizzata è l’eventuale chiusura di un ciclo. I calciatori dell’Inter sposeranno ancora il progetto dell’attuale allenatore? Quanto visto in campo nella finale di Champions fa sorgere più di qualche dubbio e la ricca proposta saudita inizia ad allettare anche Inzaghi.

In caso di addio, l’Inter dovrà poi scegliere un sostituto valido. Resta in hype il nome di Cesc Fabregas, a propisito di ex centrocampisti che hanno militato in Spagna come Zidane. L’attuale tecnico del Como, però, sarebbe alla primissima esperienza in un top club, dopo un solo anno di Serie A in una neopromossa. Andranno quindi fatte ulteriori valutazioni.