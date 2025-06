25 milioni e va al Milan: ma Tare deve fare in fretta, l’Inter è pronta a soffiarlo

Tare deve concludere il primo acquisto ma il grande obiettivo può sfumare: anche l’Inter è piombata sul calciatore ed è pronto un Derby di mercato

Una rivoluzione pretende tempo ed anche pazienza. Due status che al momento il Milan non si può permettere, soprattutto dopo quanto accaduto nell’ultima stagione. I rossoneri devono fare presto, devono soprattutto dare una sterzata netta e decisa facendo la voce grossa sul mercato.

Un tassello per volta, però. D’altronde una casa si costruisce dalle fondamenta ed i rossoneri in questo campo sembrano voler fare le cose per bene. Furlani ed Ibrahimovic hanno ingaggiato Igli Tare come nuovo direttore sportivo poi l’ex attaccante e dirigente della Lazio è riuscito a portare in rossonero Max Allegri, un profilo che di certo non ha bisogno di presentazioni o quant’altro.

Ora però il focus dev’essere rivolto necessariamente al campo. La rosa attuale va giocoforza rinforzata perché se da un lato Fonseca e Conceiçao hanno notevoli responsabilità sulla stagione fallimentare, di certo i calciatori ci hanno messo del loro. Ecco perché è possibile che vi sarà un restyling degli uomini a disposizione di Allegri anche solo per rinforzare una squadra che nella prossima stagione dovrà disputare una sola competizione.

Milan, diverse cessioni ed un grande obiettivo: lo voleva già Massara

Diverse le cessioni, più o meno annunciate. Da Chukwueze sulle fasce fino a Tomori e Thiaw per la difesa, anche il centrocampo sarà decisamente rivoluzionato o quasi. Allegri è abituato al regista e già da tempo è stato individuato il calciatore ideale. La pista conduce a Torino, sponda granata, lì dove c’è Samuele Ricci, play del Torino ma anche dell’Italia.

Insomma, dall’addio di Tonali, il Milan potrebbe avere un nuovo regista in grado di organizzare il gioco. Il calciatore piace non poco al club rossonero ma il Torino è anche consapevole come il classe 2001 sia decisamente appetito. Il rinnovo di contratto fino al giugno 2028 è stato più che altro una promessa al calciatore con cui c’è una sorta di gentleman’s agreement.

L’accordo è chiaro: in caso di proposte da 25 milioni di euro a salire, sarà ceduto. Ricci è sul taccuino dei dirigenti rossoneri già dai tempi di Massara e di fatto il suo nome non è mai sparito dai radar rossoneri. Gli ultimi contatti, però, sono andati in scena diversi mesi fa. Tare dovrebbe quindi riallacciare nuovamente i rapporti con il Toro e fare pure in fretta.

Milan, che Derby di mercato: Marotta vende Frattesi e punta lui

Il Milan, infatti, non è solo sul calciatore. Le prestazioni del regista non sono passate inosservate nemmeno sull’altra sponda del Naviglio, con Marotta che potrebbe affondare il colpo in caso di cessione di Frattesi. Ricci, d’altronde, sarebbe perfetto anche in caso dovesse salutare Calhanoglu, che pure è ambito al di fuori dei confini italiani.

Tare, quindi, deve anche fare in fretta e starebbe valutando anche l’ipotesi da mettere sul tavolo del Torino. L’obiettivo è abbassare la cifra da destinare ai granata inserendo qualche contropartita tecnica gradita a Cairo. Adli in primis, che tornerà alla Fiorentina dopo un campionato con luci ed ombre ma anche qualche calciatore del Milan Futuro, peraltro retrocesso in Serie D.