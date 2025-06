Donnarumma, perché il rinnovo col PSG si complica: le chance di rivederlo in Serie A

Il portiere fresco di vittoria in Champions League potrebbe non rinnovare con i parigini: qual è la percentuale di rivederlo nel campionato italiano

Uno dei grandi protagonisti della vittoria della Champions League del Paris Saint Germain è stato senza dubbio Gianluigi Donnarumma. Il portiere azzurro potrebbe persino competere per il prossimo Pallone d’Oro, dopo le parate decisive che hanno portato i francesi alla finale, vinta poi con il clamoroso 5-0 sull’Inter.

Un Triplete che ha una firma gigante da parte del portierone italiano, che ora dovrà dare una grossa mano anche alla Nazionale per ottenere la qualificazione ai prossimi Mondiali. Nonostante un ruolo così centrale con il PSG, il suo rinnovo e quindi la sua permanenza in Francia sono in bilico assoluto. Il contratto è in scadenza nel 2026, ancora un anno, ma l’addio può essere anticipato.

Donnarumma, futuro incerto: le chance di rivederlo in Italia

Il motivo del mancato rinnovo è principalmente legato a una questione economica. Donnarumma percepisce 10 milioni di euro di ingaggio, ma il nuovo modus operandi del PSG non prevede più salari così alti. Il compenso si basa su presenze e prestazioni e proprio per questo Gigio non vorrebbe scendere in termini di salario. Sa di essere stato decisivo anche lui per il Triplete.

Con cifre di questo tipo, la Serie A diventa quasi impossibile. Solamente un top club come l’Inter potrebbe farci un pensiero, mentre il Napoli non arriverà mai a queste cifre per un portiere. Da qui l’ipotesi di un addio dalla Francia, ma non con destinazione Italia.

I club sulle sue tracce sono il Manchester City, il Real Madrid e il Bayern Monaco. I tre colossi di tre nazioni differenti starebbero valutando di presentare una proposta al Paris e poi quindi al giocatore. Un tentativo per portare in squadra un game changer di livello. Donnarumma è infatti un talento assoluto nel suo ruolo e sposta gli equilibri dei club in cui gioca.

In Francia c’è la paura di perderlo a una cifra irrisoria o, addirittura, a parametro zero il prossimo anno. Il secondo, però, è un rischio più difficile perché Donnarumma potrebbe scegliere lui in primis di voler chiudere in maniera trionfante la sua esperienza sotto la Tour Eiffel. Dopo il Mondiale per Club si tornerà a parlare, con diversi club che restano alla finestra.