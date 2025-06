Mourinho all’Inter, tifosi scatenati dopo la notizia: si riparte dall’artefice del Triplete?

Nel giorno dell’addio di Inzaghi la notizia del ritorno di Mourinho all’Inter ha riacceso gli entusiasmi del popolo nerazzurro

“Ogni giorno ho dedicato all’Inter il mio primo e ultimo pensiero della giornata. Sono stato ricambiato con professionalità e passione da calciatori, dirigenti e da ogni singolo dipendente del club. Non vi dimenticherò mai”. Con queste parole quest’oggi Simone Inzaghi ha annunciato l’addio all’Inter al termine di 4 stagioni alla guida del club nerazzurro, coronate da 6 trofei conquistati (1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane) ma anche tante sconfitte cocenti, come le due finali di Champions League perse, in particolar modo quella di 3 giorni fa contro il PSG per 5-0, e due Scudetti persi all’ultima giornata contro Milan e Napoli, rispettivamente nel 2022 e nel 2025.

Un finale amaro quello tra il tecnico piacentino e i nerazzurri, culminati con un pesantissimo 0 alla tabella dei trofei conquistati al termine di una stagione che ha visto l’Inter lottare fino alla fine su tutti e tre i fronti, salvo poi crollare proprio sul più bello con la disfatta di Monaco col PSG.

Dopo l’annuncio dell’addio di Inzaghi è partito subito il toto-allenatori in casa Inter, con un nome su tutti che sta facendo sognare i tifosi: il ritorno di Josè Mourinho, l’artefice del Triplete che anche quest’anno ha stuzzicato per un periodo i tifosi nerazzurri.

Mourinho all’Inter, i social esplodono: “Torna dove sei ancora Re”

La possibile notizia del ritorno del “Vate di Setubal” Josè Mourinho all’Inter ha subito scatenato il tifo nerazzurro su X (l’ex Twitter), con tantissimi tifosi che stanno invocando il ritorno del portoghese sulla panchina nerazzurra: “Ti serve un condottiero che sappia vincere, rivitalizzare l’ambiente e caricarsi sulle spalle i giocatori.”, “Torna a guidare l’Inter con la tua grinta e il tuo fuoco negli occhi”, sono solo alcuni dei messaggi apparsi sul noto social di proprietà di Elon Musk.

Il ritorno di Mourinho all’Inter sarebbe senza dubbio suggestivo, proprio nella stagione in cui i nerazzurri hanno cullato, seppur per breve periodo, il sogno di tornare a conquistare il Triplete proprio come 15 anni fa, quando alla guida c’era il portoghese.

Il rendimento di Josè Mourinho all’Inter

Approdato sulla panchina dell’Inter nel 2008 per sostituire Roberto Mancini, Josè Mourinho conquista subito al primo colpo lo Scudetto con l’Inter, dando seguito alla striscia di 3 scudetti vinti di fila dal suo predecessore. Come Mancini però, anche lui si ferma agli ottavi di Champions League, contro lo stellare Manchester United della neo-stella CR7. Champions League che però agguanta l’anno successivo, insieme al campionato e alla Coppa Italia, riuscendo a conquistare lo storico Triplete, record ancora oggi mai raggiunto da nessun’altra squadra in Serie A.

Termina la sua avventura all’Inter con 108 partite (67 V, 26 pareggi e 15 sconfitte).