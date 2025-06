Roma, il prossimo Retegui è già in Serie A: il piano di Gasperini

Gasperini vuole ripetere il colpaccio Retegui, ma stavolta a Roma. Il prossimo bomber giallorosso potrebbe arrivare dal nostro campionato. Idee chiare, fame e un piano che profuma di scommessa

Uno dei grandi colpi di Gian Piero Gasperini all’Atalanta è stato lo scorso anno, un exploit che ha dimostrato tutta la forza acquisita dal club bergamasco sul mercato, e non solo.

Estate 2024, Scamacca si infortuna gravemente. Il giorno dopo, l’Atalanta, su indicazione del suo allenatore, accelera per Mateo Retegui e se lo porta a casa in poco più di 24 ore, pagando 25 milioni di euro al Genoa in un’operazione che poteva sembrare un po’ affrettata, e invece no.

Mateo Retegui si è rivelato il crack della Serie A. Uno che la stagione prima aveva segnato sette reti, rigori compresi, e improvvisamente si ritrova a essere il capocannoniere con 25 gol e l’uomo dei record, quello che ha segnato più gol in una sola stagione nella storia dell’Atalanta.

E non solo. Adesso il suo prezzo è praticamente raddoppiato, per la gioia dei Percassi ma non di Gasperini, che l’Atalanta l’ha lasciata e si ritrova di nuovo a cercare un centravanti.

In realtà, uno ce l’ha già in rosa, ma la sua posizione è tutta da valutare. Stiamo parlando di Artem Dovbyk, calciatore che quest’anno ha avuto una stagione interlocutoria e che potrebbe tornare in Spagna o andare in Inghilterra. Anzi, la Roma di centravanti ne ha due. Il secondo è Tammy Abraham, che a Gasperini piace tanto e che potrebbe restare a sorpresa nella capitale per provare a rilanciarsi.

Roma, il tuo Retegui è Krstovic: il piano per portarlo nella capitale

Ma al suo fianco, invece di Dovbyk, potrebbe esserci un altro colpo alla Retegui. Un acquisto un po’ a sorpresa, uno di quelli che magari passa sotto i radar e poi si rivela un colpo di mercato a un prezzo neppure troppo alto. O almeno, questo è quello che spera il Gasp.

Gioca già in Serie A, più precisamente nel Lecce, e risponde al nome di Nikola Krstovic. L’attaccante dei giallorossi pugliesi potrebbe cambiare città e maglia, ma non colori, vestendo il giallorosso della capitale.

La cifra? Simile a quella che l’Atalanta pagò per Retegui. Il Lecce per lui vorrebbe realizzare 25 milioni di euro, e la Roma potrebbe portarselo a casa, magari inserendo nella trattativa qualche contropartita gradita a Corvino. Krstovic è il pallino di quest’anno di Gasperini e farà di tutto per portarlo a Roma, ma non sarà semplice, anche perché c’è da vincere la concorrenza di altre big italiane che lo stanno seguendo e vorrebbero portarselo a casa.

Vedremo se la Roma riuscirà ad accaparrarselo e se Gasperini riuscirà a fare con lui quello che ha fatto a Bergamo con Mateo Retegui. Il piano è chiaro: trovare un giocatore non ancora pienamente esploso, lavorarci sopra, plasmarlo e farlo diventare decisivo. Un gioco che al Gasp è sempre piaciuto, e che potrebbe essere il segnale giusto per dare alla Roma una nuova identità.