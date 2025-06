Inter, addio immediato: salteranno entrambi il Mondiale per Club, era il pupillo di Inzaghi

Non solo Simone Inzaghi, l’Inter perde già i primi due pezzi della rosa in vista del Mondiale per Club che partirà tra due settimane

Neanche il tempo di leccarsi le ferite per la pesante disfatta in finale di Champions League con il PSG e il successivo addio del tecnico Inzaghi, ed in casa Inter è già tempo di pensare al Mondiale per Club. Una competizione importante ma che vede arrivare i nerazzurri in condizioni tutt’altro che ottimali. La situazione legata al nuovo allenatore è ancora lontana dal definirsi, il preferito resta Fabregas ma sarà difficile liberarlo dal Como in tempi brevi, e in ottica Mondiale si fa sempre più strada l’ipotesi traghettatore, con Vecchi in prima fila.

Il debutto dell’Inter sarà tra meno di 2 settimane, precisamente mercoledì 18 giugno contro gli uruguagi del Monterrey, e sarà l’ultima occasione per Lautaro e compagni di portare a casa almeno un trofeo in questa stagione. Oltre ad Inzaghi però, i nerazzurri perderanno anche alcuni giocatori della propria rosa.

Mondiale per Club, l’Inter perde i primi due giocatori

Con l’allenatore Simone Inzaghi che ha già salutato l’Inter ed è pronto accettare la ricca offerta dell’Al-Hilal, che ha offerto ben 26 milioni di euro a stagione netti al tecnico piacentino, l’Inter che si presenterà al Mondiale per Club è ancora un grosso punto interrogativo. Di sicuro mancheranno i due attaccanti Arnautovic e Correa, entrambi in scadenza di contratto, con quest’ultimo voluto fortemente in nerazzurro proprio da Inzaghi al suo arrivo nell’estate del 2021.

Non è da escludere che il Tucu sarà proprio uno dei primi acquisti del nuovo Al-Hilal, che contemporaneamente ha già una trattativa ben avviata con il Milan per Theo Hernandez. Con ogni probabilità, al loro posto in attacco ci saranno Pio Esposito (di ritorno dal prestito con lo Spezia) e Valentin Carboni, pienamente recuperato dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per tutta la stagione.

Da monitorare invece la situazione relativa a Mkhitaryan, Acerbi e Darmian, anche loro in scadenza di contratto e con il futuro ancora tutto da decidere: probabile che per alcuni di loro scatterà un mini rinnovo di un mese che gli potrebbe permettere di partecipare al Mondiale, in attesa di una definitiva decisione per la prossima stagione.