Inter, da Simone a… Simeone: tutto vero! Arriva anche una conferma importante

Un addio che apre scenari inattesi e una suggestione si trasforma lentamente in possibilità concreta. Dall’Italia alla Spagna, la voce si fa notizia: sì, il Cholo Simeone potrebbe davvero andare all’Inter

Ci sono momenti in cui una notizia non sembra più una notizia. Diventa un’idea che si respira nell’aria, un sussurro che rimbalza tra le pareti di Appiano e quelle di Madrid. È lì da giorni, magari da settimane, ma nessuno ha il coraggio di metterla nero su bianco. Poi succede qualcosa. Qualcuno che quella voce la conferma. Un segnale che non si può ignorare.

E in casa Inter quel segnale è arrivato. Il primo passo è stata la decisione di Simone Inzaghi. Una scelta difficile, ma maturata nella testa dell’allenatore già da tempo. Dopo la finale di Champions persa male, dopo l’abbraccio con la squadra e quello sguardo lungo verso la curva, era chiaro che qualcosa si fosse rotto. Marotta lo avrebbe voluto trattenere, questo sì. Ma quando un ciclo si chiude, forzarlo è inutile. E allora si riparte.

In mezzo al valzer dei nomi – alcuni realistici, altri un po’ più esotici – ce n’è uno che ha smesso di essere solo una suggestione. Un nome che fa battere forte il cuore ai tifosi, ma che adesso, improvvisamente, inizia a far girare anche i telefoni. Il nome è quello che tutti sperano e che in fondo nessuno (tranne noi!) osava scrivere: Diego Pablo Simeone.

Fino a ieri, era quasi un tabù. L’idea romantica del ritorno dell’ex gladiatore nerazzurro, ora generalissimo dell’Atletico Madrid, sembrava troppo bella per essere vera. Troppo costosa, soprattutto. Troppo distante, anche se noi vi stiamo parlando da diversi giorni di questa possibilità.

Diario AS conferma l’idea: Simeone all’Inter è un sogno realizzabile

Poi però è successo qualcosa: Diario AS, il quotidiano sportivo più importante di Spagna, ha lanciato la bomba. Titolo secco: “Simeone, il sogno dell’Inter“. Non un’ipotesi, non un’illazione da bar. Un’indiscrezione vera, figlia di contatti, pensieri, possibilità aperte. Una conferma che arriva da una fonte credibile, e che accende di colpo una pista che sembrava solo da fantacalcio.

Certo, non è un’operazione semplice. Anzi, chiamiamola pure complicata. Simeone all’Atlético guadagna 34 milioni netti a stagione. Una cifra che fa girare la testa solo a leggerla. Non a caso, è il tecnico più pagato al mondo.

Eppure, c’è un dettaglio che rende tutto questo meno folle di quanto sembri. Il cuore. Simeone ha sempre parlato dell’Inter come di casa sua. Non ha mai nascosto l’affetto per l’ambiente, per la maglia, per quella parentesi vissuta da calciatore con addosso la fascia al braccio e i tifosi nel cuore, e più volte ha detto “Un giorno allenerò l’Inter”.

Per tornare, dovrebbe accettare un ingaggio più “umano”, intorno ai 10 milioni, non di più. Ma per uno che ha già vinto tutto, e che non deve dimostrare nulla a nessuno, il gesto sarebbe simbolico, non economico. Un modo per chiudere un cerchio. Ora l’Inter osserva. Valuta. Ha sempre più elementi sul tavolo, ma uno – solo uno – fa brillare gli occhi. Da Simone a Simeone. Un passaggio che sa di destino, di simmetria perfetta.

Cesc Fabregas e Roberto De Zerbi restano in ballo. Ma intanto il Cholo è uscito allo scoperto. O meglio: qualcun altro lo ha fatto per lui. E quando certe conferme arrivano dalla Spagna, non sono mai casuali.