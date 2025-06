Milan, un bomber nel mirino: lo strano incrocio che coinvolge anche Osimhen

Tare ed Allegri puntano a nuovi rinforzi in attacco: già individuato il nuovo bomber, sarà l’alter ego di Santiago Gimenez

Igli Tare e Max Allegri hanno preso già in mano la situazione. Rinforzare il Milan è una priorità, soprattutto se consideriamo come la squadra abbia chiuso la stagione senza qualificazione alle coppe. Bisogna ripartire con un nuovo progetto, con un profondo restyling ed è per questo che la dirigenza ed il tecnico sono al lavoro alla ricerca delle migliori soluzioni possibili.

Luka Modric è sicuramente un super lusso: il croato è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera e l’arrivo dell’ex Pallone d’Oro riuscirebbe anche a colmare il vuoto lasciato dall’imminente partenza di Reijnders verso Manchester, sponda City. Un blitz di Tare in Croazia è stato risolutivo, con l’ex Real Madrid che firmerà da svincolato pronto ad una nuova avventura dopo aver vintoogni trofeo possibile ed immaginabile in Spagna.

Ovviamente non basterà da solo Modric: serviranno rinforzi in ogni porzione del campo, dalla difesa (anzi, dalla porta se davvero Maignan dovesse andare via) fino all’attacco. E proprio per quanto riguarda il reparto offensivo vi potrebbero essere movimenti con l’arrivo di una nuova punta.

Un nazionale serbo per Allegri: che bomber

Se Santiago Gimenez è confermato – anzi, di più – il messicano da solo non potrà reggere il peso dell’attacco offensivo. Abraham, infatti, nonostante abbia fatto bene (tre gol e cinque assist in campionato, 10 in tutte le competizioni in 10 presenze) non dovrebbe restare a Milano, con il ritorno a Roma per una nuova cessione (ma deciderà Gasperini nel caso il suo destino).

Ed anche Jovic – che nel finale di stagione si è esaltato con Conceiçao in panchina – dovrebbe andare via, con il contratto che non verrà rinnovato. Da qui la necessità di acquistare una nuova punta. Ed il calciatore è già stato pure individuato. Si tratta di Aleksandar Mitrovic, centravanti serbo classe ’95.

Genio e sregolatezza, il miglior realizzatore della storia della Serbia con 44 reti in 69 gare disputate ed un Campionato Europeo U19 vinto nel 2013 con tanto di palma di miglior calciatore della competizione. Insomma, un rinforzo di assoluto livello per il Milan.

Osimhen e quel legame con il Milan

Mitrovic garantirebbe al Milan gol ed esperienza e, al contempo, sarebbe perfetto per elevare il tasso tecnico della squadra rossonera. Il suo acquisto, peraltro, si andrebbe ad incrociare con Victor Osimhen. Il caso è infatti davvero molto curioso. La dirigenza del club di Riyadh, infatti, è volata a Parigi per concludere l’affare relativo al nigeriano.

Il bomber di proprietà del Napoli è stato individuato come il grande colpo estivo e sono pronti i 75 milioni di euro necessari per la clausola rescissoria oltre ad una pioggia di milioni per il suo ingaggio. Solo se dovesse arrivare il centravanti nell’ultima stagione al Galatasaray l’Al-Hilal darebbe il via libera alla partenza di Mitrovic ad un anno dalla scadenza del suo contratto, con destinazione Milan.