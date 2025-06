Nico Paz all’Inter, non basterebbe Fabregas: quel dettaglio sul Real Madrid che pochi ricordano

Il centrocampista spagnolo è da tempo nel mirino dei nerazzurri, ma il potenziale arrivo del nuovo allenatore non basterebbe: il retroscena sul Real Madrid che pochi sanno

L’addio di Simone Inzaghi dall’Inter ha aperto nuovi scenari in vista della prossima stagione. L’ufficialità arrivata nella giornata di ieri, ha dato il via alla caccia al nuovo mister dei nerazzurri e le maggiori indicazioni portano a Cesc Fabregas. La dirigenza interista ha chiesto l’autorizzazione al Como per poter parlare con l’allenatore, cercando così di fissare un incontro.

La volontà è quella di conoscere meglio il tecnico, presentare il proprio progetto e comprendere meglio la visione dell’ex centrocampista. Se lo spagnolo diventasse realmente il nuovo allenatore dell’Inter, aumenterebbero notevolmente le chance di vedere Nico Paz in nerazzurro. Il miglior Under23 della Serie A nella scorsa stagione, è infatti nel mirino del club da settimane.

Nico Paz più vicino all’Inter? Il Real Madrid complica i piani

L’eventuale approdo di Fabregas a Milano, potrebbe portare a un’accelerata importante per la firma di Nico Paz in nerazzurro. Almeno questo è quello che si pensa. Ovviamente, la supposizione arriva dall’ultima stagione, dove Fabregas ha cresciuto il giovane talento fino a farlo esplodere definitivamente e facendolo conoscere anche al grande pubblico.

Ma non tutti ricordano che il Real Madrid ha un diritto di recompra nei confronti del giocatore. Per meglio dire, i Blancos hanno ben 3 finestre di mercato per riportarlo in Spagna. La prima è quella di quest’estate, con una cifra di 9 milioni da versare nelle casse del Como. Il prossimo anno si salirebbe a 10, mentre nel 2027 si arriverebbe a 11 milioni.

Proprio l’exploit di questa stagione, starebbe facendo riflettere il Real su una possibile recompra immediata. A quel punto, anche l’inserimento di Fabregas potrebbe cambiare poco gli scenari. L’Inter sarebbe costretta a presentare un’offerta ufficiale al Real Madrid, anche più alta di quella che si può pattuire con il Como. L’operazione si complicherebbe.

Ma i nerazzurri sono fiduciosi, anche se molto passerà proprio da Fabregas. Se il tecnico spagnolo decidesse di restare a Como, anche Nico Paz potrebbe fare lo stesso. Certo, dipenderà comunque tutto dal Real Madrid, ma l’effetto domino che si scatenerebbe in un senso o nell’altro accenderebbe notevolmente i riflettori intorno al giovane spagnolo in vista dei prossimi 2 mesi.