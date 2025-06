Da reietto a rivelazione: Gasp lo riprende e lo trasforma in un top

Sembrava uscito dai radar, e invece sta per rientrare dalla porta principale. Gasperini ha messo gli occhi su di lui, e la Roma è pronta a riprenderselo. Ora però la Roma non è padrona del suo futuro

A volte basta soltanto l’allenatore giusto per rimettere insieme i pezzi. A Roma, Nicola Zalewski sembrava destinato a rimanere in un angolo, intrappolato tra rinnovi di contratto mai chiusi bene, rapporti freddi con gli allenatori e una fiducia mai davvero consolidata.

Eppure, quando era sbucato fuori nella Roma di Mourinho, aveva fatto intravedere cose belle, anche più che belle: uno di quei ragazzi di cui si dice “futuribile”, parola tanto abusata quanto pesante da portarsi addosso.

Poi è arrivato l’inverno. E con l’inverno, la cessione in prestito all’Inter, con diritto di riscatto. Un trasferimento che non sembrava promettere troppo: Simone Inzaghi ha sempre avuto le sue gerarchie sugli esterni, e inserirsi non era cosa scontata.

Zalewski, però, si è messo lì, testa bassa, lavorando duro per conquistarsi spazi veri. E, partita dopo partita, qualche minuto lo ha trovato. Non sempre titolare, certo. Non sempre protagonista. Ma abbastanza per far capire che, in uno spogliatoio del genere, ci poteva stare eccome.

Il futuro di Zalewski: se torna a Roma piace a Gasperini

Adesso, il suo futuro è un rebus. Formalmente è ancora un giocatore della Roma, ma l’Inter ha in mano il diritto di decidere se riscattarlo entro il 30 giugno. Sarà un mese di passione per il club nerazzurro, che ha appena perso il suo allenatore e deve lavorare su un nuovo ciclo, con tutti i dubbi e le incertezze del caso, anche riguardo i calciatori da confermare e quelli invece di cui liberarsi.

E qui entra in gioco una Roma che nel frattempo ha cambiato pelle, e allenatore. Perché Gasperini, uno che di esterni se ne intende, ha già fatto sapere che Zalewski gli piace. Lo vede bene, lo vede adatto a quel 3-4-2-1 marchiato a fuoco nel suo modo di stare in campo, lo vede capace di diventare un pezzo importante del suo nuovo puzzle.

Alla Roma, quindi, l’idea di riprenderselo non dispiace affatto. Anzi: c’è quasi curiosità nel capire come uno come Gasperini possa rilanciare un ragazzo che a Roma ha vissuto alti e bassi, ma che non ha mai smesso di essere considerato “un progetto aperto”. L’ultima parola, però, spetta all’Inter: se decide di tenerlo, basta pagare i 6,5 milioni previsti dal contratto, e la storia finisce lì. Ma se, come pare, i nerazzurri preferiranno restituirlo, allora Zalewski rientrerà alla base. E a quel punto sì, potrebbe davvero aprirsi una nuova pagina.

Perché il calcio è così: fatto di giri strani, di strade che sembrano chiuse e poi all’improvviso si riaprono. E a volte, basta soltanto un allenatore giusto per trasformare un reietto in una rivelazione.