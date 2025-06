Roma, subito 30 milioni in cassa: due addii e Gasperini già ride

Gian Piero Gasperini è pronto a programmare la Roma del futuro e la dirigenza ha appena effettuato due cessioni incassando 30 milioni

Gian Piero Gasperini è arrivato a Roma nella giornata di oggi. Volto disteso, sorriso accennato, pronto a una nuova avventura dopo nove anni a Bergamo. Città diversa, obiettivi differenti ma anche e soprattuto piazza differente. All’Atalanta tutto ciò che è stato conquistato era impensabile per i tifosi e quindi il successo è stato amplificato ulteriormente.

A Roma, nonostante manchi da tempo, la qualificazione alla Champions League è di fatto il minimo sindacale. Una piazza che non vince un trofeo da tempo – l’ultimo, la Conference League con Mourinho – ed è assetata di successi. Insomma, un progetto sicuramente più interessante e pressante rispetto a Bergamo.

Una vera e propria big, la seconda nella carriera del Gasp dopo l’Inter, con cui l’esperienza terminò dopo appena tre mesi. La Roma scelta anche quand’è arrivata la chiamata della Juventus: aveva dato la sua parola ai Friedkin e, nonostante una nottata di riflessioni, non è tornati indietro sui suoi passi.

Due cessioni ufficiali: il ds Ghisolfi sfoltisce la rosa

Nei prossimi giorni le prime riunioni operative getteranno le basi del nuovo progetto giallorosso. Gasperini non è certo un tecnico esigente: molto aziendalista, bravissimo nel lanciare i giovani, ama i calciatori tecnici e di quantità. Nel frattempo il ds Ghisolfi è già al lavoro per racimolare un tesoretto interessante per poter operare sul mercato.

Com’è noto, infatti, i paletti del Fair Play Finanziario non consentono ai Friedkin di spendere a loro piacimento: da qui la necessità di effettuare cessioni anche importanti per poter operare sul mercato con un certo margine. Ed il ds sta adempiendo a questo compito con risultati estremamente soddisfacenti.

Nella sessione speciale di giugno, che si è aperta il giorno 1 per concludersi il 10, già circa 30 i milioni entrati nelle casse dei giallorossi attraverso due cessioni. La prima è quella di Enzo Le Fée, acquistato la scorsa estate ed una delle grandi delusioni della stagioni.

Il francese, promosso in Premier League il Sunderland, è passato al club d’Oltremanica a titolo definitivo. La Roma ha incassato subito 18 milioni con la possibilità di poterne avere altri 6 di bonus così suddivisi: due in base alle presenze del calciatore e quattro in caso di salvezza del club.

L’altra cessione è quella di Dahl al Benfica per 11 milioni di euro (1,1 milioni, il 10% del valore al Djurgarden) a cui va aggiunto un 40% relativo ad una futura rivendita del calciatore.

Roma, quattro in partenza: è rivoluzione

L’obiettivo della Roma è però arrivare a quota 50. Ben 6,5 potrebbero arrivare dall’Inter per Zalewski anche se l’addio di Inzaghi potrebbe far cambiare idea alla dirigenza nerazzurra sul polacco. Ghisolfi, poi, dovrà piazzare anche Kumbulla ed Hermoso che rientreranno a Roma ma solo di passaggio prima di una nuova cessione, che si spera definitiva.

E dalla Premier si attendono altre entrate dalla partenza di Tammy Abraham che sebbene abbia disputato una buona stagione, il Milan non riscatterà. Entrate, queste, che saranno poi reinvestite sul mercato per accontentare Gasperini e metterlo nelle condizioni ideali di poter essere efficace.