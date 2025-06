Gasperini, deciso il primo rinforzo per la sua Roma: arriva dalla Serie A

Il nuovo tecnico giallorosso ha già chiesto i primi rinforzi alla squadra, con un nome che sarebbe in testa alle sue preferenze: la trattativa con un club italiano

Inizia a prendere forma la Roma di Gian Piero Gasperini, almeno nelle idee del tecnico. I giallorossi non hanno ancora ufficializzato nessun colpo, tutto nella norma essendo il 5 di giugno, ma il neo allenatore sembrerebbe ben convinto dei profili su cui puntare. Aver accettato la destinazione capitolina, è stata una scelta ragionata con criterio.

Il club gli ha promesso libertà sul mercato, da qui la volontà di portare in rosa nomi futuribili, ma anche esperti. Lo ha fatto per anni all’Atalanta ed è riuscito a conquistare più volte l’accesso in Champions League e persino a ottenere la vittoria in finale di Europa League. Per provare a bissare tale successo, serviranno gli innesti giusti per una Roma arrivata quinta nello scorso campionato.

Roma, l’obiettivo è Lucumì: la prima risposta del difensore

Uno dei nomi che ha catturato l’attenzione di Gasperini è quello di Jhon Lucumì. Il centrale ha disputato una stagione importante, conquistando la Coppa Italia e scendendo in campo per ben 44 volte, di cui 7 anche in Champions League. Prossimo ai 27 anni, è un profilo esperto, che conosce bene la Serie A e che si sposa con lo stile di difensore che piace a Gasp.

Insieme alla vecchia conoscenza Mancini e a N’Dicka, può rappresentare un terzetto di difesa di tutto rispetto. Dietro di loro, poi, quel Mile Svilar che sta facendo spaventare i tifosi giallorossi. Il suo rinnovo resta un rebus e l’incontro di ieri tra il calciatore e i suoi procuratori, con la dirigenza della Roma, non ha portato a una fumata bianca, anzi.

Ma tornando a Lucumì, il Bologna se ne libererà facilmente? La risposta è ovviamente no. I rossoblù sono accerchiati: Beukema e Ndoye piacciono al Napoli, Ferguson resta di interesse per diversi club e ora anche Lucumì. Senza dimenticare quell’Orsolini che potrebbe far comodo a moltissime squadre.

Difendere i propri gioielli non è semplice, ma il Bologna sa come si fa. La richiesta per Lucumì sarà superiore ai 20 milioni di euro. Una cifra importante per iniziare a trattare con gli emiliani. La Roma ne è consapevole, ma sa di avere il piacere del colombiano a rimanere in Italia. L’interesse del Bournemouth è stato infatti respinto, a oggi il classe ’98 sta bene in Serie A.