Svilar, stabilita la cifra per la cessione: qual è l’ostacolo più grande per il rinnovo

Il portiere non ha ancora firmato il rinnovo con i giallorossi, che avrebbero già stabilito un’ipotetica cifra per lasciarlo partire. Ecco qual è l’ostacolo più grande per il rinnovo

Il futuro di Mile Svilar è ancora incerto. Il miglior portiere della scorsa stagione di Serie A, che ha condiviso con Alex Meret il primato per il maggior numero di cleansheet, rischia di salutare la Roma. Il contratto che lo lega ai giallorossi è stato firmato ormai nel lontano 2022, quando era considerato solamente il terzo portiere nella rosa capitolina.

Una follia pensarlo oggi, specialmente se si pensa che il suo guadagno attuale è di “appena” 1 milione di euro. Con José Mourinho ha fatto da vice di Rui Patricio, un’altra assurdità dopo quanto visto nell’annata appena conclusa. Svilar è stato decisivo a più riprese per la Roma e l’ha trascinata a suon di parate verso il quinto posto. Oggi è imprescindibile, ma la società sta rischiando grosso.

Svilar, niente rinnovo: quanto chiede la Roma per cederlo

Il suo contratto è in scadenza nel 2027, dunque non c’è il rischio di un addio a parametro zero o di un deprezzamento eccessivo. Ma a queste cifre di ingaggio, il portiere lascerà. Il vero nodo sul suo rinnovo è legato alle altissime cifre che chiederebbe il suo entourage per le commissioni. Pochi dubbi, invece, sul fatto che la Roma possa alzargli lo stipendio fino a 4 milioni all’anno.

Gian Piero Gasperini ha massima fiducia nel suo portiere e non ha alcuna intenzione di perderlo. La stessa società è di questo avviso e avrebbe fissato a un minimo di 50 milioni la cifra di partenza per una cessione. Svilar sarà considerato come il nuovo Alisson: solo dietro un’offerta monstre potrebbe lasciare il club.

Una decisione più che lecita, ma andrà convinto il calciatore a restare. Sono settimane caldissime, con la dirigenza romanista che sta cercando di comprendere al meglio quali società sarebbero realmente interessate al proprio portiere e quali intenzionate a spendere una cifra simile. Non sarà per nulla facile strappare Svilar a questi prezzi, da qui la volontà di continuare a trattare per trovare un accordo economico, senza troppa fretta.

I tifosi, però, tremano. Sanno di avere in porta un calciatore fenomenale, a oggi il miglior portiere della Serie A per rendimento. Con lui tra i pali, la cavalcata in Europa League può diventare un obiettivo concreto e lasciarselo scappare così, equivarrebbe a un errore gravissimo e imperdonabile da parte della società.